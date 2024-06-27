Дарья Снигур – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на Уимблдоне
27 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№131 WTA) продолжит выступления в квалификации Уимблдона.
В финальном раунде отбора украинка сразится с Зейнеп Сонмез из Турции (№136 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №14 после матча Мелигени Алвеш – Кресси. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.
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Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.
Отметим, что Снигур еще ни разу не играла в основной сетке взрослого Уимблдонского турнира, хотя выигрывала юниорский.
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