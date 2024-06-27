Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
27 июня 2024, 12:34 | Обновлено 27 июня 2024, 13:07
130
0

Дарья Снигур – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию финала квалификации на Уимблдоне

27 июня 2024, 12:34 | Обновлено 27 июня 2024, 13:07
130
0
Дарья Снигур – Зейнеп Сонмез. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

27 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№131 WTA) продолжит выступления в квалификации Уимблдона.

В финальном раунде отбора украинка сразится с Зейнеп Сонмез из Турции (№136 WTA). Встреча состоится 2-м запуском на корте №14 после матча Мелигени Алвеш – Кресси. Ориентировочное время начала поединка – 15:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 5-я встреча теннисисток, украинка не проигрывала.

Отметим, что Снигур еще ни разу не играла в основной сетке взрослого Уимблдонского турнира, хотя выигрывала юниорский.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
Юлия Стародубцева – Мэддисон Инглис. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Стародубцева пробилась в финал отбора к Уимблдону-2024, разгромив россиянку
Юлия Стародубцева – Анастасия Тихонова. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Зейнеп Сонмез смотреть онлайн Дарья Снигур Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Футбол | 26 июня 2024, 22:24 28
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024
Шевченко прокомментировал вылет сборной Украины из Евро-2024

Президент УАФ поддержал игроков и болельщиков

Андрей Ермак прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024
Футбол | 26 июня 2024, 21:14 29
Андрей Ермак прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024
Андрей Ермак прокомментировал вылет сборной Украины с Евро-2024

Украина сыграла в сухую ничью с Бельгией

Киченок и Остапенко выбили вторых сеяных и вышли в 1/2 финала Истборна
Теннис | 26.06.2024, 23:12
Киченок и Остапенко выбили вторых сеяных и вышли в 1/2 финала Истборна
Киченок и Остапенко выбили вторых сеяных и вышли в 1/2 финала Истборна
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
Футбол | 26.06.2024, 20:10
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
Сборная Украина установила личный рекорд на Евро-2024
Футбол | 27.06.2024, 04:42
Сборная Украина установила личный рекорд на Евро-2024
Сборная Украина установила личный рекорд на Евро-2024
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
Итоговые таблицы групп Евро-2024. Кто с кем сыграет в плей-офф?
26.06.2024, 23:59 45
Футбол
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
Украина – Бельгия – 0:0. Ничья со слезами на глазах. Видеообзор матча
26.06.2024, 21:23 5
Футбол
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 19
Футбол
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
26.06.2024, 11:34 11
Футбол
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
Энтони ДЖОШУА: «Усик – очень хороший боксер. Отдаю ему должное»
26.06.2024, 20:00 1
Бокс
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
26.06.2024, 20:56 441
Футбол
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
Не абсолют. Усик освободил пояс IBF, cделав подарок для Дюбуа и Джошуа
26.06.2024, 06:15 31
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем