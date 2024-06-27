Диогу ДАЛОТ: «Мы не приняли ни одного правильного решения»

Защитник сборной Португалии Диогу Далот прокомментировал поражение от национальной команды Грузии (0:2) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024:

«Мы были слишком поспешными, всегда пытались быстро войти в финальную треть, не принимая никаких правильных решений, и опять же второй гол в начале второго тайма снова выбивает команду из колеи. В общем, мы не сделали того, что планировали, и именно поэтому остался горький привкус во рту.

Мы знали, что если мы не найдем правильный баланс в обороне, то будем страдать от контратак, и первый гол оказался именно таким. Мы должны быть намного спокойнее, спокойнее в принятии решений, больше пасовать, чуть больше утомлять соперников во время нашего владения мячом и принимать лучшие решения. У нас не получилось, но мы хотим сделать выводы из этого и использовать их в следующей игре».

Португалия, несмотря на поражение, вышла в плей-офф Евро-2024 с 1-го места группы. В 1/8 финала Роналду и Ко сыграют против Словении.