Петер ПЕКАРИК: «Это очередной большой успех для нас»

Защитник сборной Словакии Петер Пекарик прокомментировал ничью против национальной команды Румынии (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024:

«Это еще один большой успех для сборной Словакии. Он принадлежит всем словацким болельщикам, которые гнали нас вперед. Мы их слышали, они создали прекрасную атмосферу. Спасибо также всем, кто держал за нас кулаки перед экранами своих телевизоров.

Мы снова сыграли великолепную игру, повели в счете, а затем пропустили гол. Во втором тайме обе команды имели моменты. Мы счастливы, что прошли в плей-офф, в раздевалке обязательно будут победные возгласы, а потом будет тяжелая работа. Верю, что мы еще не раз порадуем наших болельщиков своим боевым духом».

Ничейный результат вывел в плей-офф и Словакию, и Румынию. В 1/8 финала словаки сыграют против Англии, а румыны – против Нидерландов.