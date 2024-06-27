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  4. Петер ПЕКАРИК: «Это очередной большой успех для нас»
Чемпионат Европы
27 июня 2024, 09:23 |
448
1

Петер ПЕКАРИК: «Это очередной большой успех для нас»

Защитник сборной Словакии прокомментировал ничью против Румынии

27 июня 2024, 09:23 |
448
1
Петер ПЕКАРИК: «Это очередной большой успех для нас»
УЕФА. Петер Пекарик

Защитник сборной Словакии Петер Пекарик прокомментировал ничью против национальной команды Румынии (1:1) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024:

«Это еще один большой успех для сборной Словакии. Он принадлежит всем словацким болельщикам, которые гнали нас вперед. Мы их слышали, они создали прекрасную атмосферу. Спасибо также всем, кто держал за нас кулаки перед экранами своих телевизоров.

Мы снова сыграли великолепную игру, повели в счете, а затем пропустили гол. Во втором тайме обе команды имели моменты. Мы счастливы, что прошли в плей-офф, в раздевалке обязательно будут победные возгласы, а потом будет тяжелая работа. Верю, что мы еще не раз порадуем наших болельщиков своим боевым духом».

Ничейный результат вывел в плей-офф и Словакию, и Румынию. В 1/8 финала словаки сыграют против Англии, а румыны – против Нидерландов.

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Петер Пекарик сборная Словакии по футболу сборная Румынии по футболу Евро-2024 Словакия - Румыния
Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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Комментарии 1
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Alex Komnin
Та який успіх...В цієї групі взагалі нікого не можна в плей-офф пускати. Зробили цю дурість з 24 командами. Треба повертати до 16, як мінімум, бо дивитися половину неможливо.
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