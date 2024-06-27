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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 09:13 |
577
0

Ваут ФАС: «Это была сложная игра»

Защитник сборной Бельгии прокомментировал ничью против Украины

27 июня 2024, 09:13 |
577
0
Ваут ФАС: «Это была сложная игра»
УЕФА. Ваут Фас

Защитник сборной Бельгии Ваут Фас прокомментировал ничью против национальной команды Украины (0:0) в матче 3-го тура группового этапа Евро-2024:

«Это была сложная игра. У нас были шансы забить и занять первое место в группе, но важно, что мы не проиграли и прошли в плей-офф.

Украина – хорошая команда и она играла хорошо. Это была сложная группа. Если вы попадаете на Евро, легких игр не бывает – как мы видели в других группах.

Франция – отличная команда, и для нас, бельгийцев, это классическая игра, которую мы с нетерпением ждем. Нам нужно будет выложиться на 110%, чтобы победить».

Благодаря ничейному результату Бельгия вышла в плей-офф чемпионата Европы, где сыграет против Франции. Украина в это же время покинула турнир.

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Дмитро Вербинський Источник: УЕФА
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