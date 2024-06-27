ФОТО. Назван лучший игрок матча между Грузией и Португалией
Приз получил грузинский нападающий Хвича Кварацхелия
26 июня в немецком Гельзенкирхене прошел матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.
На 2-й минуте матча Грузия вышла вперед, голом отметился Хвича Кварацхелия. На 57-й минуте грузинский нападающий Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил финальный счёт в матче (2:0).
Сборная Грузии заняла 3 место в группе с 4 очками и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, а лучшим игроком матча стал грузинский нападающий Хвича Кварацхелия.
Евро-2024. Группа F, 26 июня.
Грузия – Португалия – 2:0
Голы: Кварацхелия, 2, Микаутадзе, 57 (пен).
ФОТО. Назван лучший игрок матча между Грузией и Португалией
What. A. Performance.— UEFA EURO 2024 (@EURO2024) June 26, 2024
Kvaratskhelia 👏@Vivo_GLOBAL | #EUROPOTM pic.twitter.com/z5hNhnaTOT
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