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Чемпионат Европы
27 июня 2024, 00:58 | Обновлено 27 июня 2024, 01:27
415
0

ФОТО. Назван лучший игрок матча между Грузией и Португалией

Приз получил грузинский нападающий Хвича Кварацхелия

27 июня 2024, 00:58 | Обновлено 27 июня 2024, 01:27
415
0
ФОТО. Назван лучший игрок матча между Грузией и Португалией
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

26 июня в немецком Гельзенкирхене прошел матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.

На 2-й минуте матча Грузия вышла вперед, голом отметился Хвича Кварацхелия. На 57-й минуте грузинский нападающий Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил финальный счёт в матче (2:0).

Сборная Грузии заняла 3 место в группе с 4 очками и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, а лучшим игроком матча стал грузинский нападающий Хвича Кварацхелия.

Евро-2024. Группа F, 26 июня.

Грузия – Португалия – 2:0

Голы: Кварацхелия, 2, Микаутадзе, 57 (пен).

ФОТО. Назван лучший игрок матча между Грузией и Португалией

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Алексей Тиньков Источник: X (Twitter)
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