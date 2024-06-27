26 июня в немецком Гельзенкирхене прошел матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.

На 2-й минуте матча Грузия вышла вперед, голом отметился Хвича Кварацхелия. На 57-й минуте грузинский нападающий Жорж Микаутадзе реализовал пенальти и установил финальный счёт в матче (2:0).

Сборная Грузии заняла 3 место в группе с 4 очками и впервые в истории вышла в плей-офф чемпионата Европы, а лучшим игроком матча стал грузинский нападающий Хвича Кварацхелия.

Евро-2024. Группа F, 26 июня.

Грузия – Португалия – 2:0

Голы: Кварацхелия, 2, Микаутадзе, 57 (пен).



ФОТО. Назван лучший игрок матча между Грузией и Португалией



