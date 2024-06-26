Чемпионат Европы26 июня 2024, 23:58 | Обновлено 27 июня 2024, 00:01
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ВИДЕО. Как Турция забила в ворота Чехии на 90+4-й минуте и вырвала победу
3 очка принес Дженк Тосун в конце поединка
26 июня 2024, 23:58 | Обновлено 27 июня 2024, 00:01
932
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В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 прошел матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча состоялась на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.
На 90+4-й минуте в ворота чехов отличился Дженк Тосун. Его гол принес победу Турции.
❗️ ВИДЕО. Турция забила в ворота Чехии на 90+4-й минуте и вырвала победу
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