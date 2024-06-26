ВИДЕО. Как Турция забила в ворота Чехии на 90+4-й минуте и вырвала победу

В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 прошел матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

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Встреча состоялась на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.

На 90+4-й минуте в ворота чехов отличился Дженк Тосун. Его гол принес победу Турции.

❗️ ВИДЕО. Турция забила в ворота Чехии на 90+4-й минуте и вырвала победу