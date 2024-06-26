В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

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Встреча проходит на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.

На 66-й минуте Томаш Соучек сравнял счет. Напомним, что чехи играют в меньшинстве с 20-й минуты.

❗️ ВИДЕО. Чехия в меньшинстве сравняла счет в матче Евро против Турции