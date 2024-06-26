Чемпионат Европы26 июня 2024, 23:34 |
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ВИДЕО. Чехия в меньшинстве сравняла счет в матче Евро против Турции
На 66-й минуте Томаш Соучек забил за чехов в поединке 3-го тура группы F
26 июня 2024, 23:34 |
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В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.
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Встреча проходит на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.
На 66-й минуте Томаш Соучек сравнял счет. Напомним, что чехи играют в меньшинстве с 20-й минуты.
❗️ ВИДЕО. Чехия в меньшинстве сравняла счет в матче Евро против Турции
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