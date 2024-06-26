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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 23:25 | Обновлено 26 июня 2024, 23:33
1918
8

ВИДЕО. Что происходит? Грузия забила второй гол в ворота Португалии

Счет в матче удвоил Жорж Микаутадзе

26 июня 2024, 23:25 | Обновлено 26 июня 2024, 23:33
1918
8
ВИДЕО. Что происходит? Грузия забила второй гол в ворота Португалии
Getty Images/Global Images Ukraine. Жорж Микаутадзе

26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 57-й минуте счет в матче 2:0 сделал грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который реализовал пенальти.

В группе F, кроме Грузии и Португалии, играют Турция и Чехия.

ВИДЕО. Что происходит? Грузия забила второй гол в ворота Португалии

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 8
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Boodya
Що відбувається? футболісти грають з вогнем в очах за країну 
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+5
Tka4enko_855
Дмбільний заголовок. Люди у футбол грають з душею, а не понтами
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+5
Milanist0
Что происходит?...
Люди бьются до последнего! Вот что происходит! Точно так же как и Чехи в меньшинстве с Турками! У людей блядь глаза горят! Все выкладывают на 150%!
А не как этот дыр дыр дыр пасик назад
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+2
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Ivan456
Оце словосполучення «що відбувається» зовсім недоречне. Ще розумію, коли яйця були по сімнадцять можна було впихнути чи коли почались повені по Азії.
Але тут футбол!!! Грають голодні вовки, які хочуть, якщо і завершити виступи на Євро, то гідно, на куражі. 
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0
Camoranesi
Криштьяно вже налаштувався хет-трик покласти, але не сьогодні-замінили щоб не ганьбився
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0
pmelnik7788
Краща збірна на євро, приз глядацьких симпатій вже заслужили! Не хочу наврочити, молодці, вмирають на полі!
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0
Володимир Бенюк
2 помилки одного захисника і все
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-1
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