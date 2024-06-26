26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На 57-й минуте счет в матче 2:0 сделал грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который реализовал пенальти.

В группе F, кроме Грузии и Португалии, играют Турция и Чехия.

ВИДЕО. Что происходит? Грузия забила второй гол в ворота Португалии