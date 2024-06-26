Чемпионат Европы26 июня 2024, 23:25 | Обновлено 26 июня 2024, 23:33
1918
8
ВИДЕО. Что происходит? Грузия забила второй гол в ворота Португалии
Счет в матче удвоил Жорж Микаутадзе
26 июня 2024, 23:25 | Обновлено 26 июня 2024, 23:33
1918
8
26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
На 57-й минуте счет в матче 2:0 сделал грузинский нападающий Жорж Микаутадзе, который реализовал пенальти.
В группе F, кроме Грузии и Португалии, играют Турция и Чехия.
ВИДЕО. Что происходит? Грузия забила второй гол в ворота Португалии
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Люди бьются до последнего! Вот что происходит! Точно так же как и Чехи в меньшинстве с Турками! У людей блядь глаза горят! Все выкладывают на 150%!
А не как этот дыр дыр дыр пасик назад
Але тут футбол!!! Грають голодні вовки, які хочуть, якщо і завершити виступи на Євро, то гідно, на куражі.