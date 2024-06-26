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Франция
26 июня 2024, 23:23 | Обновлено 26 июня 2024, 23:24
177
0

ВИДЕО. Чалханоглу вывел Турцию вперед в матче против Чехии на Евро-2024

Хакан забил на 51-й минуте поединка

26 июня 2024, 23:23 | Обновлено 26 июня 2024, 23:24
177
0
ВИДЕО. Чалханоглу вывел Турцию вперед в матче против Чехии на Евро-2024
Getty Images/Global Images Ukraine. Хакан Чалханоглу

В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

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Встреча проходит на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.

На 51-й минуте счет открыл Хакан Чалханоглу. Ассист на него отдал Исмаил Юсек.

❗️ ВИДЕО. Чалханоглу вывел Турцию вперед в матче против Чехии на Евро-2024

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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