В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

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Встреча проходит на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.

На 51-й минуте счет открыл Хакан Чалханоглу. Ассист на него отдал Исмаил Юсек.

❗️ ВИДЕО. Чалханоглу вывел Турцию вперед в матче против Чехии на Евро-2024