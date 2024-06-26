Франция26 июня 2024, 23:23 | Обновлено 26 июня 2024, 23:24
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ВИДЕО. Чалханоглу вывел Турцию вперед в матче против Чехии на Евро-2024
Хакан забил на 51-й минуте поединка
26 июня 2024, 23:23 | Обновлено 26 июня 2024, 23:24
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В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.
На 51-й минуте счет открыл Хакан Чалханоглу. Ассист на него отдал Исмаил Юсек.
❗️ ВИДЕО. Чалханоглу вывел Турцию вперед в матче против Чехии на Евро-2024
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