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  4. ФОТО. 2 желтые за 10 минут. Чехия осталась в меньшинстве в матче с Турцией
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 22:38 |
1101
0

ФОТО. 2 желтые за 10 минут. Чехия осталась в меньшинстве в матче с Турцией

Антонин Барак оставил свою команду играть вдесятером в поединке 3-го тура группы F

26 июня 2024, 22:38 |
1101
0
ФОТО. 2 желтые за 10 минут. Чехия осталась в меньшинстве в матче с Турцией
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.

На 20-й минуте с поля был удален Антонин Барак. Игрок получил две желтые карточки: на 11-й и 20-й минутах.

ФОТО. 2 желтые за 10 минут. Чехия осталась в меньшинстве в матче с Турцией

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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