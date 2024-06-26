В немецком Гамбурге 26 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Чехии и Турции.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Фолькпаркштадион». В группе F чехи и турки также играют вместе с Португалией и Грузией.

На 20-й минуте с поля был удален Антонин Барак. Игрок получил две желтые карточки: на 11-й и 20-й минутах.

ФОТО. 2 желтые за 10 минут. Чехия осталась в меньшинстве в матче с Турцией