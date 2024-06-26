ТЕДЕСКО: «Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали»

​26 июня немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии (0:0).

Все 4 команды в группе E набрали одинаковое количество очков (по 4). Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал итоги матча так:

«Сегодня мы знали, что не должны проигрывать. План был ясен: мы хотели играть и постараться победить. Игроки испробовали все. Мы могли забить раньше, мы можем забить позже, тогда многое стало бы проще. Я горжусь своей командой, потому что они хорошо справились в конце – если ты пропустишь один гол, ты выбываешь.

Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали. На бумаге вы можете быть фаворитами, но вы должны играть матчи, а этим командам абсолютно нечего терять. Они играют от обороны, они могут потерять мяч. У них также есть качественные игроки, здесь нет слабых команд.

Матч с Францией в 1/8 финала? Мы идем побеждать. Мы здесь и прошли квалификацию на этот Евро, чтобы играть среди лучших команд. Теперь нам предстоит встреча с топ-командой. Вот зачем мы прошли квалификацию, иначе мы могли бы оставайтесь дома. Это те игры, на которые мы нацелены, здесь все возможно».