Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ТЕДЕСКО: «Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали»
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 22:37 | Обновлено 26 июня 2024, 22:44
1372
4

ТЕДЕСКО: «Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали»

Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал итоги матча с Украиной

26 июня 2024, 22:37 | Обновлено 26 июня 2024, 22:44
1372
4
ТЕДЕСКО: «Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали»
УЕФА. Доменико Тедеско

​26 июня немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии (0:0).

Все 4 команды в группе E набрали одинаковое количество очков (по 4). Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал итоги матча так:

«Сегодня мы знали, что не должны проигрывать. План был ясен: мы хотели играть и постараться победить. Игроки испробовали все. Мы могли забить раньше, мы можем забить позже, тогда многое стало бы проще. Я горжусь своей командой, потому что они хорошо справились в конце – если ты пропустишь один гол, ты выбываешь.

Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали. На бумаге вы можете быть фаворитами, но вы должны играть матчи, а этим командам абсолютно нечего терять. Они играют от обороны, они могут потерять мяч. У них также есть качественные игроки, здесь нет слабых команд.

Матч с Францией в 1/8 финала? Мы идем побеждать. Мы здесь и прошли квалификацию на этот Евро, чтобы играть среди лучших команд. Теперь нам предстоит встреча с топ-командой. Вот зачем мы прошли квалификацию, иначе мы могли бы оставайтесь дома. Это те игры, на которые мы нацелены, здесь все возможно».

По теме:
ФОТО. Грузия впервые в истории вышла в плей-офф Евро. Как это было
Артем ДОВБИК: «Матч с Румынией – это случайность»
ВИДЕО. Как Турция забила в ворота Чехии на 90+4-й минуте и вырвала победу
сборная Украины по футболу пресс-конференция сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Доменико Тедеско
Николай Степанюк Источник: УЕФА
Оцените материал
(3)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Грузия – Португалия – 2:0. История от Сакартвело! Видео голов и обзор матча
Футбол | 26 июня 2024, 23:57 0
Грузия – Португалия – 2:0. История от Сакартвело! Видео голов и обзор матча
Грузия – Португалия – 2:0. История от Сакартвело! Видео голов и обзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча чемпионата Европы

Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Футбол | 26 июня 2024, 11:34 8
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия

Эдвард Йорданеску обыграл украинцев, но проиграл бельгийцам

Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Футбол | 26.06.2024, 20:56
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Бельгией
Футбол | 26.06.2024, 17:47
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Бельгией
Ребров назвал стартовый состав сборной Украины на ключевой матч с Бельгией
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Бокс | 26.06.2024, 09:24
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Известна причина, из-за которой Усик отказался от чемпионского пояса IBF
Комментарии 4
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Mac_Gyver
Тедеско такий самий тренер як і Ребров (клубного рівня).
Ответить
+3
Показать Скрыть 1 ответ
Владислав Антонов
Яке золоте чи найкраще покоління? Підстаркуваті Де Брюйне та Лукаку + нестабільна молодь. 
Це далеко не Азари, Куртуа, праймовий Вертонген, Алдервейрелд, а команда рівня Швейцарії чи Данії.
Ответить
0
AleksDnipro
Ще один приклад невдахи, тільки із західним менталітетом. Уявіть собі, збірна Бельгії посіла третє місце на ЧС-2018, багато років була на першому місці у рейтингу ФІФА, має найкраще покоління футболістів у своїй історії. І цей тренерішка заявляє: "головне — не програти Україні, граємо на нічию". І це тренер збірної Бельгії!
Показали боягузливий футбол проти України, посіли друге місце у найслабшій групі ЧЄ і потрапили на Францію. Унікуми.
Ответить
0
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
На кого попала Италия? Определена первая пара плей-офф Евро-2024
25.06.2024, 00:35 9
Футбол
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
Почему Нидерланды играют в оранжевом, хотя этого цвета нет на их флаге
25.06.2024, 12:33 11
Футбол
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
Мегаобмен! Манчестер Сити может обменять Де Брюйне на звезду Реала
25.06.2024, 11:17 3
Футбол
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
25.06.2024, 00:03 63
Футбол
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
Усик или Кличко? Джошуа признался, кто нанес ему самый сильный удар
25.06.2024, 13:10
Бокс
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
ФОТО. Это пенальти? Судья матча Словакия – Румыния принял странное решение
26.06.2024, 20:10 8
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем