ТЕДЕСКО: «Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали»
Главный тренер сборной Бельгии прокомментировал итоги матча с Украиной
26 июня немецком Штутгарте прошел матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии (0:0).
Все 4 команды в группе E набрали одинаковое количество очков (по 4). Сборная Украины заняла последнее 4-е место и вылетела из турнира из-за худшей разницы мячей.
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Главный тренер сборной Бельгии Доменико Тедеско прокомментировал итоги матча так:
«Сегодня мы знали, что не должны проигрывать. План был ясен: мы хотели играть и постараться победить. Игроки испробовали все. Мы могли забить раньше, мы можем забить позже, тогда многое стало бы проще. Я горжусь своей командой, потому что они хорошо справились в конце – если ты пропустишь один гол, ты выбываешь.
Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали. На бумаге вы можете быть фаворитами, но вы должны играть матчи, а этим командам абсолютно нечего терять. Они играют от обороны, они могут потерять мяч. У них также есть качественные игроки, здесь нет слабых команд.
Матч с Францией в 1/8 финала? Мы идем побеждать. Мы здесь и прошли квалификацию на этот Евро, чтобы играть среди лучших команд. Теперь нам предстоит встреча с топ-командой. Вот зачем мы прошли квалификацию, иначе мы могли бы оставайтесь дома. Это те игры, на которые мы нацелены, здесь все возможно».
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