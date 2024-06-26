Чемпионат Европы26 июня 2024, 22:11 | Обновлено 26 июня 2024, 22:17
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ВИДЕО. Грузия шокировала Португалию уже на второй минуте матча! Забил Хвича
Кварацхелия забил быстрый гол
26 июня 2024, 22:11 | Обновлено 26 июня 2024, 22:17
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26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Уже на 2-й минуте матча Грузия вышла вперед! Голом отметился Хвича Кварацхелия.
В группе F, кроме Грузии и Португалии, играют Турция и Чехия.
ВИДЕО. Грузия шокировала Португалию уже на второй минуте матча! Забил Хвича
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