Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Грузия шокировала Португалию уже на второй минуте матча! Забил Хвича
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 22:11 | Обновлено 26 июня 2024, 22:17
1305
0

ВИДЕО. Грузия шокировала Португалию уже на второй минуте матча! Забил Хвича

Кварацхелия забил быстрый гол

26 июня 2024, 22:11 | Обновлено 26 июня 2024, 22:17
1305
0
ВИДЕО. Грузия шокировала Португалию уже на второй минуте матча! Забил Хвича
Getty Images/Global Images Ukraine. Хвича Кварацхелия

26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене проходит матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Уже на 2-й минуте матча Грузия вышла вперед! Голом отметился Хвича Кварацхелия.

В группе F, кроме Грузии и Португалии, играют Турция и Чехия.

ВИДЕО. Грузия шокировала Португалию уже на второй минуте матча! Забил Хвича

По теме:
ФОТО. 2 желтые за 10 минут. Чехия осталась в меньшинстве в матче с Турцией
ТЕДЕСКО: «Эта группа оказалась сложнее, чем многие думали»
«Больно, но не стыдно». Яремчук оценил вылет сборной Украины с Евро
сборная Португалии по футболу сборная Грузии по футболу Евро-2024 Грузия - Португалия Хвича Кварацхелия
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
Оцените материал
(10)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Футбол | 26 июня 2024, 11:34 8
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия
Тренер Румынии удивил прогнозом на матч Украина – Бельгия

Эдвард Йорданеску обыграл украинцев, но проиграл бельгийцам

Джошуа высказался об Усике, после того, как он отказался от титула IBF
Бокс | 26 июня 2024, 20:00 0
Джошуа высказался об Усике, после того, как он отказался от титула IBF
Джошуа высказался об Усике, после того, как он отказался от титула IBF

Британец отдал должное Александру

Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Футбол | 26.06.2024, 17:10
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Украина – Бельгия. Прогноз и анонс на матч Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Футбол | 26.06.2024, 20:56
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Расписали без нас. Украина не одолела Бельгию и покинула Евро-2024
Украинец лучший. Известны оценки матча Евро-2024 Украина – Бельгия
Футбол | 26.06.2024, 22:03
Украинец лучший. Известны оценки матча Евро-2024 Украина – Бельгия
Украинец лучший. Известны оценки матча Евро-2024 Украина – Бельгия
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
Таблицы Евро-2024. Каковы шансы Хорватии в рейтинге третьих мест?
25.06.2024, 06:23 10
Футбол
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
Сергей РЕБРОВ – о матче с Бельгией, Цыганкове, Миколенко и регламенте Евро
25.06.2024, 18:22 3
Футбол
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
Зинченко вместе с женой открыл ресторан в Киеве
25.06.2024, 22:31 15
Футбол
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
24.06.2024, 20:50 6
Бокс
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
25.06.2024, 10:19 12
Футбол
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
Таблицы Евро-2024. Определено 11 из 16 участников 1/8 финала
26.06.2024, 06:23 7
Футбол
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Рикки Хаттон отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
26.06.2024, 11:35 3
Бокс
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
Первый матч Свитолиной в Бад-Хомбурге прерван и перенесен. Известна причина
24.06.2024, 22:31 1
Теннис
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем