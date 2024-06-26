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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 20:40 |
1415
1

Лучший бомбардир Динамо дебютировал за сборную Украины на крупном турнире

Владислав Ванат вышел на поле на 70-й минуте

26 июня 2024, 20:40 |
1415
1
Лучший бомбардир Динамо дебютировал за сборную Украины на крупном турнире
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

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На 70-й минуте Сергей Ребров сделал тройную замену. С поля ушли Владимир Бражко, Николай Шапаренко и Роман Яремчук, а вышли Тарас Степаненко, Руслан Малиновский и Владислав Ванат.

Ванат впервые вышел на поле не чемпионате Европы 2024, для Владислава это дебют за сборную Украины на крупном турнире.

Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24, забив в 27 матчах 14 голов.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Владислав Ванат
Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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Комментарии 1
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Влад Тараненко
Дно рідкісне цей Ванат, отримав м'яч раз 5-6 і відразу дарував м'яч супернику, найгірший гравець матчу 
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