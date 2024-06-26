Лучший бомбардир Динамо дебютировал за сборную Украины на крупном турнире
Владислав Ванат вышел на поле на 70-й минуте
26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте проходит матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.
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На 70-й минуте Сергей Ребров сделал тройную замену. С поля ушли Владимир Бражко, Николай Шапаренко и Роман Яремчук, а вышли Тарас Степаненко, Руслан Малиновский и Владислав Ванат.
Ванат впервые вышел на поле не чемпионате Европы 2024, для Владислава это дебют за сборную Украины на крупном турнире.
Ванат стал лучшим бомбардиром УПЛ сезона 2023/24, забив в 27 матчах 14 голов.
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