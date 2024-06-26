Чемпионат Европы26 июня 2024, 20:31 | Обновлено 26 июня 2024, 20:32
1368
3
ФОТО. Фанаты светили лазером в лицо де Брюйне в матче Украина – Бельгия
Диктор стадиона призвал фанатов прекратить это делать
26 июня 2024, 20:31 | Обновлено 26 июня 2024, 20:32
1368
3
26 июня проходит матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.
Звездный бельгиец и капитан команды Кевин де Брюйне вышел на поле с первых минут.
Во время поединки фанаты начали светить лазером в лицо Кевина. Де Брюйне пожаловался рефери на болельщиков.
Диктор стадиона призвал фанов прекратить это делать.
ФОТО. Фанаты светили лазером в лицо де Брюйне в матче Украина – Бельгия
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 26 июня 2024, 19:56 0
Антонов был первым выбором, но он ушел в Александрию
Футбол | 26 июня 2024, 17:10 98
«Хочется чуда и немножко вина»
Бокс | 26.06.2024, 11:35
Футбол | 26.06.2024, 07:48
Футбол | 26.06.2024, 18:15
Комментарии 3
Популярные
Новые
Старые
Маразм крепчал. Посвітити треба луніну та ребру, які вдвох довели до цього. Ставити треба Трубіна було, який з жутким захистом, що в Бефіці - пропустив всього 47 голів в 48 зустрічах, а не запасного в Реалі - з грою цієї коанди.
Показать Скрыть 1 ответ
Головний момент матчу
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
25.06.2024, 07:28 11
25.06.2024, 18:22 3
24.06.2024, 20:50 4
26.06.2024, 06:15 29
25.06.2024, 22:31 14
25.06.2024, 07:29 18
25.06.2024, 15:44