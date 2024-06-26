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  4. ФОТО. Фанаты светили лазером в лицо де Брюйне в матче Украина – Бельгия
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 20:31 | Обновлено 26 июня 2024, 20:32
1368
3

ФОТО. Фанаты светили лазером в лицо де Брюйне в матче Украина – Бельгия

Диктор стадиона призвал фанатов прекратить это делать

26 июня 2024, 20:31 | Обновлено 26 июня 2024, 20:32
1368
3
ФОТО. Фанаты светили лазером в лицо де Брюйне в матче Украина – Бельгия
Getty Images/Global Images Ukraine. Кевин де Брюйне

26 июня проходит матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

Звездный бельгиец и капитан команды Кевин де Брюйне вышел на поле с первых минут.

Во время поединки фанаты начали светить лазером в лицо Кевина. Де Брюйне пожаловался рефери на болельщиков.

Диктор стадиона призвал фанов прекратить это делать.

ФОТО. Фанаты светили лазером в лицо де Брюйне в матче Украина – Бельгия

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фото Кевин де Брюйне болельщики фанаты Евро-2024 сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Украина - Бельгия
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Комментарии 3
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vazazh
Маразм крепчал. Посвітити треба луніну та ребру, які вдвох довели до цього. Ставити треба Трубіна було, який з жутким захистом, що в Бефіці - пропустив всього 47 голів в 48 зустрічах, а не запасного в Реалі - з грою цієї коанди.
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