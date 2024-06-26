26 июня проходит матч 3-го тура группы Е на Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

Звездный бельгиец и капитан команды Кевин де Брюйне вышел на поле с первых минут.

Во время поединки фанаты начали светить лазером в лицо Кевина. Де Брюйне пожаловался рефери на болельщиков.

Диктор стадиона призвал фанов прекратить это делать.

ФОТО. Фанаты светили лазером в лицо де Брюйне в матче Украина – Бельгия