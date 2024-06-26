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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 21:27 | Обновлено 26 июня 2024, 21:33
714
0

ФОТО. Как Словакия и Румыния расписали комфортный для себя результат

Матч завершился со счётом 1:1. Все голы команды забили в первом тайме

26 июня 2024, 21:27 | Обновлено 26 июня 2024, 21:33
714
0
ФОТО. Как Словакия и Румыния расписали комфортный для себя результат
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Румынии

24 июня состоялся матч 3-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии. Игра завершилась со счетом 1:1.

Счет в матче открыл Ондрей Дуда на 24-й минуте. На конец первого тайма румыны заработали очень неоднозначный пенальти. Однако Рафа Марин на 37-й минуте сравнял счет. Во втором тайме голов не было, из-за чего матч завершился со счётом 1:1.

Этот результат позволил обеим командам выйти в плей-офф турнира. Румыния заняла первое место, а Словакия третье

Чемпионат Европы 2024. Группа Е. 3-й тур

Словакия – Румыния – 1:1

Голы: Дуда, 24' – Марин, 37'

ФОТО. Словакия и Румыния расписали комфортный для себя результат

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Алексей Тиньков
Алексей Тиньков Sport.ua
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