ФОТО. Как Словакия и Румыния расписали комфортный для себя результат
Матч завершился со счётом 1:1. Все голы команды забили в первом тайме
24 июня состоялся матч 3-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии. Игра завершилась со счетом 1:1.
Счет в матче открыл Ондрей Дуда на 24-й минуте. На конец первого тайма румыны заработали очень неоднозначный пенальти. Однако Рафа Марин на 37-й минуте сравнял счет. Во втором тайме голов не было, из-за чего матч завершился со счётом 1:1.
Этот результат позволил обеим командам выйти в плей-офф турнира. Румыния заняла первое место, а Словакия третье
Чемпионат Европы 2024. Группа Е. 3-й тур
Словакия – Румыния – 1:1
Голы: Дуда, 24' – Марин, 37'
ФОТО. Словакия и Румыния расписали комфортный для себя результат
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