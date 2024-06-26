ФОТО. Как Словакия и Румыния расписали комфортный для себя результат

24 июня состоялся матч 3-го тура группы В на Евро-2024 между сборными Словакии и Румынии. Игра завершилась со счетом 1:1.



Счет в матче открыл Ондрей Дуда на 24-й минуте. На конец первого тайма румыны заработали очень неоднозначный пенальти. Однако Рафа Марин на 37-й минуте сравнял счет. Во втором тайме голов не было, из-за чего матч завершился со счётом 1:1.



Этот результат позволил обеим командам выйти в плей-офф турнира. Румыния заняла первое место, а Словакия третье



Чемпионат Европы 2024. Группа Е. 3-й тур

Словакия – Румыния – 1:1



Голы: Дуда, 24' – Марин, 37'



ФОТО. Словакия и Румыния расписали комфортный для себя результат