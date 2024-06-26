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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 18:51 | Обновлено 26 июня 2024, 19:14
69
0

ЯРМОЛЕНКО: «Придет время, и Шапаренко получит хорошее предложение»

Капитан сборной Украины поделился позитивными впечатлениями о полузащитнике

26 июня 2024, 18:51 | Обновлено 26 июня 2024, 19:14
69
0
ЯРМОЛЕНКО: «Придет время, и Шапаренко получит хорошее предложение»
Getty Images/Global Images Ukraine. Николай Шапаренко и Андрей Ярмоленко

Капитан сборной Украины Андрей Ярмоленко поделился своими положительными впечатлениями от полузащитника Николая Шапаренко.

«Я очень рад за Шапаренко, потому что у него был сложный период в карьере – серьезная травма (разрыв крестообразной связки). Наконец он вернул все те кондиции, которые у него были до травмы. Мы знаем, что он классный футболист.

Самое главное, чтобы травмы больше его не беспокоили, а в его способностях и таланте сомнений нет. Я уверен, что в хороших клубах знают сильные качества Николая. Придет время – он получит хорошее предложение», – рассказал Ярмоленко.

В матче против Словакии Шапаренко принял участие в двух голах: забил и отдал голевую передачу, за что был удостоен награды лучшего игрока матча

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Андрей Ярмоленко сборная Украины по футболу Евро-2024 Николай Шапаренко
Алексей Тиньков Источник: ВЗбирна
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