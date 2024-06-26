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Чемпионат Европы
26 июня 2024, 18:25 | Обновлено 26 июня 2024, 18:26
782
0

Два игрока сборной Украины проведут юбилейные матчи в битве с Бельгией

Матчи номер 20 для Тымчика и Судакова

26 июня 2024, 18:25 | Обновлено 26 июня 2024, 18:26
782
0
Два игрока сборной Украины проведут юбилейные матчи в битве с Бельгией
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В стартовом составе сборной Украины на матч третьего тура группового этапа против Бельгии вышли защитник Александр Тымчик и полузащитник Георгий Судаков.

Для обоих это 20-й матч за национальную команду.

Тымчик дебютировал в 2020 году, успел забить 1 гол и сделать 4 результативные передачи. У Судакова с момента дебюта в 2021 году 2 гола и 4 результативные передачи.

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Александр Тымчик Георгий Судаков сборная Украины по футболу Украина - Бельгия Евро-2024
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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