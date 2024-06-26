Два игрока сборной Украины проведут юбилейные матчи в битве с Бельгией

В стартовом составе сборной Украины на матч третьего тура группового этапа против Бельгии вышли защитник Александр Тымчик и полузащитник Георгий Судаков.

Для обоих это 20-й матч за национальную команду.

Тымчик дебютировал в 2020 году, успел забить 1 гол и сделать 4 результативные передачи. У Судакова с момента дебюта в 2021 году 2 гола и 4 результативные передачи.