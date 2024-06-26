Чемпионат Европы26 июня 2024, 18:25 | Обновлено 26 июня 2024, 18:26
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Два игрока сборной Украины проведут юбилейные матчи в битве с Бельгией
Матчи номер 20 для Тымчика и Судакова
26 июня 2024, 18:25 | Обновлено 26 июня 2024, 18:26
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В стартовом составе сборной Украины на матч третьего тура группового этапа против Бельгии вышли защитник Александр Тымчик и полузащитник Георгий Судаков.
Для обоих это 20-й матч за национальную команду.
Тымчик дебютировал в 2020 году, успел забить 1 гол и сделать 4 результативные передачи. У Судакова с момента дебюта в 2021 году 2 гола и 4 результативные передачи.
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