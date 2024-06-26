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  4. Александр КАРАВАЕВ: «Уверен, что у ребят все получится»
Чемпионат Европы
26 июня 2024, 13:11 |
727
3

Александр КАРАВАЕВ: «Уверен, что у ребят все получится»

Бывший защитник сборной Украины поделился ожиданиями от матча против Бельгии

26 июня 2024, 13:11 |
727
3
Александр КАРАВАЕВ: «Уверен, что у ребят все получится»
Getty Images/Global Images Ukraine. Александр Караваев

Бывший защитник сборной Украины Александр Караваев поделился ожиданиями от матча 3-го тура группового этапа Евро-2024 против национальной команды Бельгии:

«Все расстроились после Румынии, услышал от своих знакомых и болельщиков в Киеве, мол, как так можно. Призывал не делать выводов. Это была лишь одна игра. Все бывает и еще есть много шансов. Когда сыграют три игры, тогда делайте выводы. В матче против Словакии сборная показала свой характер. Да, эта победа не перекрывает поражение от Румынии в плане игры и результата. Но уже об этой игре не говорят, а ждут матча с Бельгией и положительного результата, чтобы мы прошли дальше. Я так успокаивал своих знакомых: «Дайте им время и подождите все три игры, а потом будете делать выводы». Это правильно. И ребята будут чувствовать поддержку. Они сами понимают, что проиграли и плохо сыграли, но шансы еще есть.

Ситуация в группе могла быть проще, но сами сделали ее такой сложной. И сами будут из нее выходить. Уверен, что все получится».

Матч Украина – Бельгия состоится 26 июня в 19:00 по киевскому времени.

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сборная Украины по футболу сборная Бельгии по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия Александр Караваев
Дмитро Вербинський Источник: Трибуна
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Комментарии 3
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Вася Пупкин
Є один маленький нюанс - бельгійцям теж потрібна перемога).
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vovei
Уже б лучше молчал.
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