Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 500 в Истборне
26 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№44 WTA) продолжит выступления в основе травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).
В матче второго раунда украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против четвертой сеяной американки Мэдисон Киз (№ WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.
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Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.
В следующем раунде победительница сыграет против Каролины Муховой (№35 WTA) или Магды Линетт (№46 WTA).
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