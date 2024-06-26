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  4. Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
26 июня 2024, 09:28 |
68
0

Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча второго круга на турнире WTA 500 в Истборне

26 июня 2024, 09:28 |
68
0
Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Ангелина Калинина

26 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№44 WTA) продолжит выступления в основе травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче второго раунда украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против четвертой сеяной американки Мэдисон Киз (№ WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница сыграет против Каролины Муховой (№35 WTA) или Магды Линетт (№46 WTA).

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Ангелина Калинина WTA Истборн смотреть онлайн Мэдисон Киз
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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