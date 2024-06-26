Ангелина Калинина – Мэдисон Киз. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июня украинская теннисистка Ангелина Калинина (№44 WTA) продолжит выступления в основе травяного турнира WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче второго раунда украинка, которая преодолела квалификацию, сыграет против четвертой сеяной американки Мэдисон Киз (№ WTA). Встреча состоится первым запуском. Время начала встречи – 13:00 по Киеву.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 4-я встреча теннисисток, украинка пока не проигрывала.

В следующем раунде победительница сыграет против Каролины Муховой (№35 WTA) или Магды Линетт (№46 WTA).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.

Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА