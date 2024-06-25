В немецком Кельне 25 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.

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Встреча проходит на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.

На 71-й минуте главный тренер Гарет Саутгейт выпустил Коула Палмера на поле вместо Букай Сака.

Палмер, который стал лучшим игроком лондонского Челси в сезоне 2023/24, впервые появился на чемпионате Европы 2024. Ходили слухи, что у Саутгейта и Коула какой-то конфликт. Поскольку как оправдать отсутствие Палмера в составе англичан?

ФОТО. Это случилось! Саутгейт выпустил лучшего игрока Челси на матч Евро-24