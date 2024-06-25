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  4. ФОТО. Это случилось! Саутгейт выпустил лучшего игрока Челси на матч Евро-24
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 23:35 |
1839
2

ФОТО. Это случилось! Саутгейт выпустил лучшего игрока Челси на матч Евро-24

Коул Палмер вышел на поле в поединке Англии против Словении

25 июня 2024, 23:35 |
1839
2
ФОТО. Это случилось! Саутгейт выпустил лучшего игрока Челси на матч Евро-24
Getty Images/Global Images Ukraine. Коул Палмер и Гарет Саутгейт

В немецком Кельне 25 июня в 22:00 проходит матч 3-го тура Евро-2024 между сборными Англии и Словении.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Рейн Энерги». В группе С англичане и словенцы также играют вместе с Данией и Сербией.

На 71-й минуте главный тренер Гарет Саутгейт выпустил Коула Палмера на поле вместо Букай Сака.

Палмер, который стал лучшим игроком лондонского Челси в сезоне 2023/24, впервые появился на чемпионате Европы 2024. Ходили слухи, что у Саутгейта и Коула какой-то конфликт. Поскольку как оправдать отсутствие Палмера в составе англичан?

ФОТО. Это случилось! Саутгейт выпустил лучшего игрока Челси на матч Евро-24

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Коул Палмер Гарет Саутгейт фото сборная Англии по футболу сборная Словении по футболу Англия - Словения Букайо Сака
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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Alehandro
Та ну! Не міг Саутгейт випустити Мудрика - він не вповноважений
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