ВИДЕО. Новичок Шахтера Фесюн оценил трансфер в новую команду

Во вторник «Шахтер» объявил о трансфере вратаря «Колоса» Кирилла Фесюна. Игрок подписал с клубом контракт на 5 лет и уже приступил к работе с командой.

«Начинаю сезон в новой команде, это большой шаг для меня. Буду играть в большом клубе с большой историей. Адаптация проходит хорошо, общаюсь потихоньку с ребятами. С Димой Ризныком, потому что знакомы были. С ребятами из сборной знаком, поэтому все хорошо».

«Слухи о переходе в «Шахтер»? Я не хотел тогда реагировать на них, потому что хотел доиграть сезон в «Колосе».

«Конечно, я счастлив, что перешел в «Шахтер». Мыслей о переходе в эту команду раньше не было. Я просто работал и воспользовался шансом, который, возможно, раз в жизни выпадает. Невероятный шаг вперед. Игровой номер еще не выбрал», – сказал Фесюн.