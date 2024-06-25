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  4. ВИДЕО. Новичок Шахтера Фесюн оценил трансфер в новую команду
Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 22:28 |
638
1

ВИДЕО. Новичок Шахтера Фесюн оценил трансфер в новую команду

Вратарь пополнил состав чемпиона Украины

25 июня 2024, 22:28 |
638
1
ВИДЕО. Новичок Шахтера Фесюн оценил трансфер в новую команду
ФК Шахтер. Кирилл Фесюн

Во вторник «Шахтер» объявил о трансфере вратаря «Колоса» Кирилла Фесюна. Игрок подписал с клубом контракт на 5 лет и уже приступил к работе с командой.

«Начинаю сезон в новой команде, это большой шаг для меня. Буду играть в большом клубе с большой историей. Адаптация проходит хорошо, общаюсь потихоньку с ребятами. С Димой Ризныком, потому что знакомы были. С ребятами из сборной знаком, поэтому все хорошо».

«Слухи о переходе в «Шахтер»? Я не хотел тогда реагировать на них, потому что хотел доиграть сезон в «Колосе».

«Конечно, я счастлив, что перешел в «Шахтер». Мыслей о переходе в эту команду раньше не было. Я просто работал и воспользовался шансом, который, возможно, раз в жизни выпадает. Невероятный шаг вперед. Игровой номер еще не выбрал», – сказал Фесюн.

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Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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Русланчик Шевченко
Можно  и как Юрий  Вирт отсидеть  всю карьеру получать медальки за чемпство,  ну така судьба у вратарей.. 
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