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  4. ФОТО. Мбаппе забил первый гол на Евро. Последний матч Левандовски на ЧЕ?
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 21:25 |
362
0

ФОТО. Мбаппе забил первый гол на Евро. Последний матч Левандовски на ЧЕ?

Завершился групповой этап в квартете D

25 июня 2024, 21:25 |
362
0
ФОТО. Мбаппе забил первый гол на Евро. Последний матч Левандовски на ЧЕ?
Getty Images/Global Images Ukraine

В последнем матче группового этапа квартета D сборные Франции и Польши сыграли вничью 1:1. Топ-форварды Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски забили по голу с пенальти.

Французы вышли в плей-офф со второй позиции, а Польша завершила выступления на Евро-2024 с одним набранным пунктом.

Для Мбаппе это был первый гол на чемпионатах Европы, а вот Левандовски, возможно, провел свой последний матч в рамках турниров Евро.

Фотогалерея матча Франция – Польша

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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