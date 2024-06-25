ФОТО. Мбаппе забил первый гол на Евро. Последний матч Левандовски на ЧЕ?

В последнем матче группового этапа квартета D сборные Франции и Польши сыграли вничью 1:1. Топ-форварды Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски забили по голу с пенальти.

Французы вышли в плей-офф со второй позиции, а Польша завершила выступления на Евро-2024 с одним набранным пунктом.

Для Мбаппе это был первый гол на чемпионатах Европы, а вот Левандовски, возможно, провел свой последний матч в рамках турниров Евро.

Фотогалерея матча Франция – Польша