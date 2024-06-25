Чемпионат Европы25 июня 2024, 21:13 |
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Не топ-форварды. УЕФА назвал лучшего игрока матча Франция – Польша
Лучшим признан вратарь Скорупски
25 июня 2024, 21:13 |
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В последнем матче группового этапа квартета D сборные Франции и Польши сыграли вничью 1:1. Топ-форварды Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски забили по голу с пенальти.
Французы вышли в плей-офф со второй позиции, а Польша завершила выступления на Евро-2024 с одним набранным пунктом.
А лучшим игроком встречи признали не звездных нападающих, а вратаря сборной Польши Роберта Скорупски, который сделал 6 сейвов и пропустил только с пенальти.
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