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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 21:13 |
655
0

Не топ-форварды. УЕФА назвал лучшего игрока матча Франция – Польша

Лучшим признан вратарь Скорупски

25 июня 2024, 21:13 |
655
0
Не топ-форварды. УЕФА назвал лучшего игрока матча Франция – Польша
Sky Sports

В последнем матче группового этапа квартета D сборные Франции и Польши сыграли вничью 1:1. Топ-форварды Килиан Мбаппе и Роберт Левандовски забили по голу с пенальти.

Французы вышли в плей-офф со второй позиции, а Польша завершила выступления на Евро-2024 с одним набранным пунктом.

А лучшим игроком встречи признали не звездных нападающих, а вратаря сборной Польши Роберта Скорупски, который сделал 6 сейвов и пропустил только с пенальти.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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