Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 между Данией и Сербией
25 июня в 22:00 в немецком Мюнхене состоится матч 3-го тура группы C
25 июня в 22:00 в немецком Мюнхене состоится матч 3-го тура группы C Евро-2024 между сборными Дании и Сербии.
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Дания дважды сыграла вничью – со Словенией (1:1) и Англией (1:1). Сербия на старте турнира проиграла Англии (0:1), а затем разошлась миром со Словенией (1:1).
Англия имеет 4 очка и уже вышла в плей-офф, Дания и Словения набрали по 2 пункта, Сербия замыкает таблицу с 1 баллом.
Стали известны стартовые составы на матч между Данией и Сербией
Дания: Шмейхель, Й. Андерсен, А. Кристенсен, Вестергор, Бах, Юльманн, Хейбьерг, Меле, Эриксен, Хойлунд, Винн.
Сербия: Райкович, Павлович, Миленкович, Велькович, Живкович, Гудель, Илич, Мияйлович, Лукич, Самарджич, Митрович.
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