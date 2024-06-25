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Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 20:43 |
693
0

Шахтер определился с соперником в первом контрольном матче сбора

Команда сыграет против Сараево

25 июня 2024, 20:43 |
693
0
Шахтер определился с соперником в первом контрольном матче сбора
ФК Шахтер

«Шахтер» подготовку к новому сезону проводит в Словении, а первый контрольный матч команда Марино Пушича сыграет 29 июня.

Соперником будет боснийский клуб «Сараево». Игра начнется в 18:30.

«Шахтер» пока не объявил всех соперников на сборах. Чемпион Украины начнет свой путь в Лиге чемпионов только осенью, поэтому сейчас готовится к старту чемпионата Украины.

Состав команды пополнил защитник Винисиус Тобиас, который вернулся из аренды в «Реале», а также вратарь Кирилл Фесюн.

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Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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