Судаков рассказал о хейте в личных сообщениях в соцсетях
Георгий недоволен тем, что оскорбляют семью
Хавбек сборной Украины Георгий Судаков признал, что после поражения от Румынии в первом матче Евро-2024 получил много негативных сообщений в Instagram.
«После Словакии особо не читал личные сообщения, потому что знал – там будет позитив. А раньше... Я вижу все сообщения, и я даже двум людям ответил. Там были жесткие сообщения, которые касаются семьи. Было неожиданно, что трогают семью».
«Я ответил, но он сразу переобулся, мол, извини, думал ты не читаешь и был на эмоциях. Но я к хейту нормально отношусь, если мы заслужили. Эмоции нормально воспринимаю», – сказал Судаков.
26 июня команда проведет последний матч группы против Бельгии.
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