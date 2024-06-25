Судаков рассказал о хейте в личных сообщениях в соцсетях

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков признал, что после поражения от Румынии в первом матче Евро-2024 получил много негативных сообщений в Instagram.

«После Словакии особо не читал личные сообщения, потому что знал – там будет позитив. А раньше... Я вижу все сообщения, и я даже двум людям ответил. Там были жесткие сообщения, которые касаются семьи. Было неожиданно, что трогают семью».

«Я ответил, но он сразу переобулся, мол, извини, думал ты не читаешь и был на эмоциях. Но я к хейту нормально отношусь, если мы заслужили. Эмоции нормально воспринимаю», – сказал Судаков.

26 июня команда проведет последний матч группы против Бельгии.