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  4. Судаков рассказал о хейте в личных сообщениях в соцсетях
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 19:13 |
622
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Судаков рассказал о хейте в личных сообщениях в соцсетях

Георгий недоволен тем, что оскорбляют семью

25 июня 2024, 19:13 |
622
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Судаков рассказал о хейте в личных сообщениях в соцсетях
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

Хавбек сборной Украины Георгий Судаков признал, что после поражения от Румынии в первом матче Евро-2024 получил много негативных сообщений в Instagram.

«После Словакии особо не читал личные сообщения, потому что знал – там будет позитив. А раньше... Я вижу все сообщения, и я даже двум людям ответил. Там были жесткие сообщения, которые касаются семьи. Было неожиданно, что трогают семью».

«Я ответил, но он сразу переобулся, мол, извини, думал ты не читаешь и был на эмоциях. Но я к хейту нормально отношусь, если мы заслужили. Эмоции нормально воспринимаю», – сказал Судаков.

26 июня команда проведет последний матч группы против Бельгии.

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Георгий Судаков сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия
Иван Зинченко Источник: ВЗбирна
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Комментарии 1
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Людмила Павловська
Я що не напишу в фейсбуці, то 5-6 завжди гімном полиють. Це і є інтернет. Якщо ти популярний то до цього треба звикати. Бажаємо перемоги з Бельгією.
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