В УПЛ рассказали о топ-5 самых рейтинговых матчах сезона
Все с участием Шахтера или Динамо
В УПЛ-ТВ, подводя итоги минувшего сезона, рассказали о пяти самых рейтинговых матчах минувшего чемпионата – все они были с участием «Динамо» и «Шахтера».
Среди самых рейтинговых матчей сезона 2023-2024: «Шахтер» – «Динамо»; «Шахтер» – «Кривбасс»; «Металлист 1925» – «Динамо»; «Александрия» – «Динамо» и «Ворскла» – «Динамо».
Каждый собрал у экранов в среднем более 250 тысяч зрителей. А количество просмотров на YouTube-канале УПЛ за время работы УПЛ-ТВ с февраля 2024 достигло 13 миллионов.
В УПЛ снова подчеркнули, что с нового сезона надеются на общий телепул со всеми командами чемпионата.
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