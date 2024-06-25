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  4. В УПЛ рассказали о топ-5 самых рейтинговых матчах сезона
Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 19:28 |
594
4

В УПЛ рассказали о топ-5 самых рейтинговых матчах сезона

Все с участием Шахтера или Динамо

25 июня 2024, 19:28 |
594
4
В УПЛ рассказали о топ-5 самых рейтинговых матчах сезона
УПЛ

В УПЛ-ТВ, подводя итоги минувшего сезона, рассказали о пяти самых рейтинговых матчах минувшего чемпионата – все они были с участием «Динамо» и «Шахтера».

Среди самых рейтинговых матчей сезона 2023-2024: «Шахтер» – «Динамо»; «Шахтер» – «Кривбасс»; «Металлист 1925» – «Динамо»; «Александрия» – «Динамо» и «Ворскла» – «Динамо».

Каждый собрал у экранов в среднем более 250 тысяч зрителей. А количество просмотров на YouTube-канале УПЛ за время работы УПЛ-ТВ с февраля 2024 достигло 13 миллионов.

В УПЛ снова подчеркнули, что с нового сезона надеются на общий телепул со всеми командами чемпионата.

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УПЛ-ТВ Украинская Премьер-лига чемпионат Украины по футболу Шахтер Донецк Динамо Киев Ворскла Полтава Металлист 1925 Кривбасс Кривой Рог Александрия
Иван Зинченко Источник: УПЛ-ТВ
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Комментарии 4
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avk2307
Це ж ще один доказ того який клуб найпопулярніший в Україні.
Додайте сюди ще значно більші за аудиторією матчі Динамо на 2+2 і все зрозуміло.
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+1
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serhiy
Ну і тут видно, що Динамо найпопулярніший клуб в Україні.
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0
serhiy
А уй вам ,а не загальний телепул )))
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0
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