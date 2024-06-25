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  4. Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Грузия – Португалия
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 18:15 |
98
0

Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Грузия – Португалия

Матч Евро-2024 состоится 26 июня и стартует в 22:00

25 июня 2024, 18:15 |
98
0
Где смотреть онлайн матч Евро-2024 Грузия – Португалия
Getty Images/Global Images Ukraine. Сборная Португалии

26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе F, кроме Грузии и Португалии, играют Турция и Чехия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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