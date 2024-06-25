26.06.2024 22:00 - : -
Чемпионат Европы25 июня 2024, 18:11 |
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Грузия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч Евро-2024 состоится 26 июня и стартует в 22:00
25 июня 2024, 18:11 |
225
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26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
В группе F, кроме Грузии и Португалии, играют Турция и Чехия.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
Грузия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Турнирная таблица F
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