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Евро
Грузия
26.06.2024 22:00 - : -
Португалия
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 18:11 |
225
0

Грузия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч Евро-2024 состоится 26 июня и стартует в 22:00

25 июня 2024, 18:11 |
225
0
Грузия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

26 июня в 22:00 в немецком Гельзенкирхене состоится матч 3-го тура группы F Евро-2024 между сборными Грузии и Португалии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В группе F, кроме Грузии и Португалии, играют Турция и Чехия.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

Грузия – Португалия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Турнирная таблица F

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Дмитро Олійник
Дмитро Олійник Sport.ua
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