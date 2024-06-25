Составы на матч Франции и Польши. Мбаппе и Левандовски выйдут в основе

25 июня в 18:00 в Дортмунде во третьем туре Евро-2024 состоится матч группы D между Францией и Польшей. Франция с 4 очками занимает 2-е место, а Польша с двумя поражениями уже потеряла шансы на плей-офф.

В составе французов место в основном составе получил Килиан Мбаппе, который из-за перелома носа будет играть в маске. А у поляков не исключено, что Роберт Левандовски сыграет последний матч на чемпионатах Европы.

Франция: Меньян, Кунде, Упомекано, Салиба, Эрнандес, Тчуамени, Канте, Рабьо, Дембеле, Барколя, Мбаппе

Польша: Скорупски, Давидович, Беднарек, Кивиор, Франковски, Шимански, Модер, Зьелински, Залевски, Урбански, Левандовски