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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 17:59 | Обновлено 25 июня 2024, 18:47
316
0

Составы на матч Франции и Польши. Мбаппе и Левандовски выйдут в основе

Поляки уже вылетели, Франция борется за первое место

25 июня 2024, 17:59 | Обновлено 25 июня 2024, 18:47
316
0
Составы на матч Франции и Польши. Мбаппе и Левандовски выйдут в основе

25 июня в 18:00 в Дортмунде во третьем туре Евро-2024 состоится матч группы D между Францией и Польшей. Франция с 4 очками занимает 2-е место, а Польша с двумя поражениями уже потеряла шансы на плей-офф.

В составе французов место в основном составе получил Килиан Мбаппе, который из-за перелома носа будет играть в маске. А у поляков не исключено, что Роберт Левандовски сыграет последний матч на чемпионатах Европы.

Франция: Меньян, Кунде, Упомекано, Салиба, Эрнандес, Тчуамени, Канте, Рабьо, Дембеле, Барколя, Мбаппе

Польша: Скорупски, Давидович, Беднарек, Кивиор, Франковски, Шимански, Модер, Зьелински, Залевски, Урбански, Левандовски

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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