Юлия Стародубцева – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№153 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдона.

В первом раунде отбора украинка сразится с венгеркой Анной Бондар (№93 WTA). Время начала поединка – 17:25 по Киеву.

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Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Анастасией Тихоновой (№190 WTA) или Керол Чжао (№263 WTA).

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