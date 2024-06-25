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Уимблдон
25 июня 2024, 17:25 | Обновлено 25 июня 2024, 17:28
470
0

Юлия Стародубцева – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на Уимблдоне

25 июня 2024, 17:25 | Обновлено 25 июня 2024, 17:28
470
0
Юлия Стародубцева – Анна Бондар. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Юлия Стародубцева

25 июня украинская теннисистка Анастасия Соболева (№153 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдона.

В первом раунде отбора украинка сразится с венгеркой Анной Бондар (№93 WTA). Время начала поединка – 17:25 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победительница матча сыграет с Анастасией Тихоновой (№190 WTA) или Керол Чжао (№263 WTA).

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Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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