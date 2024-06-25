Киченок и Остапенко легко выиграли первый матч в Истборне

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии переиграли дуэт Эликсан Лешемия (Франция) / Кимберли Циммерманн (Бельгия).

Истборн. Первый круг парного разряда

Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эликсан Лешемия / Кимберли Циммерманн – 6:1, 6:2

В 1/4 финала Киченок и Остапенко встретяться с победительницами матча Лейла Фернандес (Канада) / Ена Шибахара (Япония) – Барбора Крейчикова (Чехия) / Лаура Зигемунд (Германия) [2].