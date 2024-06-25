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  4. Киченок и Остапенко легко выиграли первый матч в Истборне
WTA
25 июня 2024, 17:35 |
78
0

Киченок и Остапенко легко выиграли первый матч в Истборне

Людмила и Алена отдали соперницам всего 3 гейма

25 июня 2024, 17:35 |
78
0
Киченок и Остапенко легко выиграли первый матч в Истборне
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

Украинская теннисистка Людмила Киченок успешно начала выступления на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии переиграли дуэт Эликсан Лешемия (Франция) / Кимберли Циммерманн (Бельгия).

Истборн. Первый круг парного разряда
Людмила Киченок / Алена Остапенко – Эликсан Лешемия / Кимберли Циммерманн – 6:1, 6:2

В 1/4 финала Киченок и Остапенко встретяться с победительницами матча Лейла Фернандес (Канада) / Ена Шибахара (Япония) – Барбора Крейчикова (Чехия) / Лаура Зигемунд (Германия) [2].

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Людмила Киченок Алена Остапенко Кимберли Циммерманн Эликсан Лешемия
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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