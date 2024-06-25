Киченок / Остапенко – Лешемия / Циммерман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против дуэта Эликсан Лешемия (Франция) / Кимберли Циммерманн (Бельгия). Время начала встречи – 16:20 по Киеву.

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Далее по сетке победительницы матча Лейла Фернандес / Ена Шибахара – Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд.

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