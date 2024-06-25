Киченок / Остапенко – Лешемия / Циммерман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч первого круга парного разряда на турнире в Истборне
25 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).
В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против дуэта Эликсан Лешемия (Франция) / Кимберли Циммерманн (Бельгия). Время начала встречи – 16:20 по Киеву.
- Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Далее по сетке победительницы матча Лейла Фернандес / Ена Шибахара – Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд.
Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Ангелина в третий раз в карьере обыграла Сорану Кырстю
«Клетчатые» пока третьи в группе В и ждут, что дальше