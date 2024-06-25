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  4. Киченок / Остапенко – Лешемия / Циммерман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
WTA
25 июня 2024, 16:10 |
272
0

Киченок / Остапенко – Лешемия / Циммерман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч первого круга парного разряда на турнире в Истборне

25 июня 2024, 16:10 |
272
0
Киченок / Остапенко – Лешемия / Циммерман. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Людмила Киченок

25 июня украинская теннисистка Людмила Киченок начнет выступления на травяном турнире WTA 500 в Истборне (Великобритания).

В матче первого раунда украинка и Алена Остапенко из Латвии сыграют против дуэта Эликсан Лешемия (Франция) / Кимберли Циммерманн (Бельгия). Время начала встречи – 16:20 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Далее по сетке победительницы матча Лейла Фернандес / Ена Шибахара – Барбора Крейчикова / Лаура Зигемунд.

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Эликсан Лешемия Кимберли Циммерманн Людмила Киченок Алена Остапенко смотреть онлайн
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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