ФОТО. Сборная Украины ведет подготовку к ключевой игре с Бельгией
Сине-желтые набрали 3 очка после 2 туров, как и все остальные команды группы
26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.
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На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).
Бельгия начала турнир с поражения от Словакии (0:1)., а потом обыграла Румынию (2:0).
Сине-желтые набрали 3 очка после двух туров, как и все остальные команды в группе E.
ФОТО. Сборная Украины ведет подготовку к игре с Бельгией
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