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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 14:25 | Обновлено 25 июня 2024, 14:34
607
2

ФОТО. Сборная Украины ведет подготовку к ключевой игре с Бельгией

Сине-желтые набрали 3 очка после 2 туров, как и все остальные команды группы

25 июня 2024, 14:25 | Обновлено 25 июня 2024, 14:34
607
2
ФОТО. Сборная Украины ведет подготовку к ключевой игре с Бельгией
УАФ. Михаил Мудрик

​26 июня в 19:00 в немецком Штутгарте состоится матч 3-го тура группы E Евро-2024 между сборными Украины и Бельгии.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

На старте турнира Украина разгромно проиграла Румынии (0:3), а затем одержала волевую победу над Словакией (2:1).

Бельгия начала турнир с поражения от Словакии (0:1)., а потом обыграла Румынию (2:0).

Сине-желтые набрали 3 очка после двух туров, как и все остальные команды в группе E.

ФОТО. Сборная Украины ведет подготовку к игре с Бельгией

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Николай Степанюк Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Любомир Ковалишин
Мріють відмучити ще 1 матч і поїхати додому.
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