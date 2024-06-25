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  4. Катарина Завацкая – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
25 июня 2024, 13:53 |
265
0

Катарина Завацкая – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на Уимблдоне

25 июня 2024, 13:53 |
265
0
Катарина Завацкая – Селин Наеф. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Катарина Завацкая

25 июня украинская теннисистка Катарина Завацкая (№200 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдона.

В первом раунде отбора украинка сразится с Селин Наеф из Швейцарии (№173 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №4 после матча Кнутсон – Бара. Ориентировочное время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Дарьей Снигур (№131 WTA) или Жиль Тайхманн (№197 WTA).

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Катарина Завацкая смотреть онлайн Уимблдон-2024 Селин Наеф
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
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