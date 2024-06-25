БРАГАРУ: «Хочется, чтобы Динамо пробилось в основной раунд Лиги чемпионов»

Новачок «Динамо» Максим Брагару поділився враженнями від першого тренування у якості гравця біло-синіх.

– Вітаємо в команді! Які відчуття після першого тренування у якості гравця «Динамо»?

– Дуже щасливий. Чекав з нетерпінням на цей день, на це тренування.

– Тренування було насичене біговою роботою. Наскільки важко після відпустки повертатися до робочих буднів?

– Повертаємось до роботи з позитивним настроєм. Так, сьогодні була і бігова робота, і в залі потренувались. Поступово будемо втягуватись.

– Чому обрав 45 ігровий номер?

– Я починав грати ще в ДЮФЛУ за команду ДЮСШ-11 саме під цим номером. Згодом у «Чорноморці» теж взяв 45-й. І вирішив продовжувати кар’єру з цим номером на футболці.

– Це твоє улюблене число?

– Ні, просто почав під ним грати і вирішив продовжувати.

– Як провів клубне міжсезоння?

– У складі олімпійської збірної України поїхав на міжнародний турнір до Франції. Зіграв там у двох матчах. Наша збірна виграла цей турнір. Після 8 червня поїхав на відпочинок. Був в Одесі, зіграв весілля.

– Чи може шлюб мати негативний вплив на кар’єру?

– Такого точно не буде. Я готовий працювати на сто відсотків, з кожним днем ставати краще.

– Багато гравців у цьому році отримали дуже мало відпочинку через виступи за збірні…

– Мені особисто було достатньо відпочинку. Я – молодий гравець, потрібно працювати і ставати краще з кожним днем.

– Які твої перші враження від роботи під керівництвом Олександра Шовковського?

– У першу чергу, це тренер-мотиватор, легенда клубу. З нетерпінням чекаю на плідну роботу під його керівництвом.

– Чи ставив ти собі якісь певні індивідуальні цілі при переході в «Динамо»?

– У першу чергу хочеться, аби команда пробилася до основного раунду Ліги чемпіонів. Звісно, виграти чемпіонат України. Хочеться перемагати у кожній грі.