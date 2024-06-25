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Украина. Премьер лига
25 июня 2024, 13:31 | Обновлено 25 июня 2024, 13:44
208
2

СИРОТА: «Динамо должно проходить в Лиге чемпионов сербский Партизан»

Защитник «Динамо» поделился ожиданиями от предстоящих сборов

25 июня 2024, 13:31 | Обновлено 25 июня 2024, 13:44
208
2
СИРОТА: «Динамо должно проходить в Лиге чемпионов сербский Партизан»
ФК Динамо. Александр Сирота

Защитник «Динамо» Александр Сирота рассказал об отпуске и поделился ожиданиями от предстоящих собраний:

– У нас все проходит по привычному графику, к которому мы все давно привыкли. Был почти месяц отпуска, теперь уже начали готовиться к новому сезону.

– Как прошла первая тренировка после отпуска? Как прошла встреча с партнерами по команде?

- Очень хорошо. У нас в команде пополнение – два новичка, мы их прекрасно знаем, поэтому все супер.

– Какой прием вы им устроили?

– Пока ничего особенного не было, но надеюсь, что какую-то песню они нам споют (улыбается).

– Хватило ли вам времени, чтобы полноценно восстановить силы? Как оцените свое состояние?

– Конечно, хватило плюс, мы выполняли индивидуальную программу, чтобы не начинать все с нуля, поэтому, думаю, сейчас уже все находятся плюс-минус на одинаковом уровне физической готовности.

– Сколько дней чистого отдыха у вас вышло?

– Где-то около 10 дней, мне этого достаточно. Что касается индивидуальной программы, там все расписано постепенно: сначала задачи были более легкими, а потом немного более тяжелыми. Если поступать постепенно, не так сложно.

– Как провели отпуск? Где побывали?

- Очень хорошо. Мы с женой были в Киеве, посещали бассейн, отдыхали.

– На чем будет сосредоточена подготовка в Киеве? Над чем будете работать в ближайшее время?

– В ближайшие три дня у нас будут втягивающие тренировки, по одному занятию в день. А со среды уже будет по две тренировки, и начнутся настоящие сборы.

– Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Динамо» встретится с сербским «Партизаном», каково ваше мнение об этом сопернике?

– Это хорошая команда, но ее нужно проходить. Это все, что я могу сказать.

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Николай Степанюк
Николай Степанюк Sport.ua
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Выталкиватель парашутистов
хотеть не вредно... Этот игрок видел хоть одну игру Партизана за последний год? 100 % что нет. А учитывая нелюбовь местного населения к Украине, игры будут архисложные, и не факт, что Динамо пролезет дальше.
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