СИРОТА: «Динамо должно проходить в Лиге чемпионов сербский Партизан»

Защитник «Динамо» Александр Сирота рассказал об отпуске и поделился ожиданиями от предстоящих собраний:

– У нас все проходит по привычному графику, к которому мы все давно привыкли. Был почти месяц отпуска, теперь уже начали готовиться к новому сезону.

– Как прошла первая тренировка после отпуска? Как прошла встреча с партнерами по команде?

- Очень хорошо. У нас в команде пополнение – два новичка, мы их прекрасно знаем, поэтому все супер.

– Какой прием вы им устроили?

– Пока ничего особенного не было, но надеюсь, что какую-то песню они нам споют (улыбается).

– Хватило ли вам времени, чтобы полноценно восстановить силы? Как оцените свое состояние?

– Конечно, хватило плюс, мы выполняли индивидуальную программу, чтобы не начинать все с нуля, поэтому, думаю, сейчас уже все находятся плюс-минус на одинаковом уровне физической готовности.

– Сколько дней чистого отдыха у вас вышло?

– Где-то около 10 дней, мне этого достаточно. Что касается индивидуальной программы, там все расписано постепенно: сначала задачи были более легкими, а потом немного более тяжелыми. Если поступать постепенно, не так сложно.

– Как провели отпуск? Где побывали?

- Очень хорошо. Мы с женой были в Киеве, посещали бассейн, отдыхали.

– На чем будет сосредоточена подготовка в Киеве? Над чем будете работать в ближайшее время?

– В ближайшие три дня у нас будут втягивающие тренировки, по одному занятию в день. А со среды уже будет по две тренировки, и начнутся настоящие сборы.

– Во втором квалификационном раунде Лиги чемпионов «Динамо» встретится с сербским «Партизаном», каково ваше мнение об этом сопернике?

– Это хорошая команда, но ее нужно проходить. Это все, что я могу сказать.