ВИДЕО. Динамовцы завершили отпуск и прошли медосмотр

В воскресенье, 23 июня, закончился отпуск для футболистов первой команды Динамо. В этот день игроки, не привлеченные к национальной сборной, участвующей в финальном турнире Евро-2024 в Германии, провели первую тренировку на клубной базе в Вити-Литовской.

А на следующий день динамовцы прошли плановое медицинское обследование в киевской клинике «Добробут», давно ставшего традиционным событием перед началом тренировочного процесса и предстоящего подготовительного собрания.

В понедельник, 24 июня, игроки с самого утра собрались в клинике и приступили к уже давно привычной процедуре осмотра у врачей. Все ребята находились в приподнятом настроении, активно делились новостями, шутили, обнимались и обсуждали планы на ближайшие рабочие дни. В клинику также пришел главный тренер «Динамо» Александр Шовковский.

Динамовцы по очереди заходили на осмотры в кабинеты профильных специалистов – терапевта, кардиолога, офтальмолога, невропатолога, отоларинголога. Также динамовцы сдавали анализы и проходили различные обследования – электрокардиограмму, рентгенографию органов грудной клетки, УЗИ внутренних органов, брюшной полости и щитовидной железы, ЭХО сердца, остеоденситометрию, дуплексное сканирование сосудов головы и шеи и другие.

Теперь результаты обследования будут обрабатываться в ближайшие несколько дней, после чего их передадут клубным врачам. Что касается других функциональных исследований и тестов, они могут производиться непосредственно на клубной базе, для этого там есть все необходимые условия и необходимое оборудование.

После медосмотра команда провела тренировку на базе. В ближайшие две недели динамовцы будут тренироваться в Киеве, после чего отправятся на подготовительный сбор в Австрию.