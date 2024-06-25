Дарья Снигур – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на Уимблдоне
25 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№131 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдона.
В первом раунде отбора украинка сразится с Жиль Тайхманн из Швейцарии (№197 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №6 после матча Родионова – Раецки. Время начала поединка – 16:00 по Киеву.
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Это будет 1-я встреча теннисисток.
В следующем раунде победитель матча сыграет с Катариной Завацкой (№200 ATP) или Селин Наеф (№173 ATP).
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