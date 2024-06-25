Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Дарья Снигур – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Уимблдон
25 июня 2024, 13:20 | Обновлено 25 июня 2024, 13:21
81
0

Дарья Снигур – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча первого раунда квалификации на Уимблдоне

25 июня 2024, 13:20 | Обновлено 25 июня 2024, 13:21
81
0
Дарья Снигур – Жиль Тайхманн. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Дарья Снигур

25 июня украинская теннисистка Дарья Снигур (№131 WTA) начнет выступления в квалификации Уимблдона.

В первом раунде отбора украинка сразится с Жиль Тайхманн из Швейцарии (№197 WTA). Встреча состоится 3-м запуском на корте №6 после матча Родионова – Раецки. Время начала поединка – 16:00 по Киеву.

  • Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Это будет 1-я встреча теннисисток.

В следующем раунде победитель матча сыграет с Катариной Завацкой (№200 ATP) или Селин Наеф (№173 ATP).

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержимое которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование данного плеера - добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием данного плеера.

РАСПИСАНИЕ ДНЯ

ТУРНИРНАЯ СЕТКА

GG.BET
Сделать ставку Зробити ставку
По теме:
На Уимблдон запретят проносит флаги рф и рб
Надежда только на девушек. Марченко вслед за Сачко вылетел из Уимблдона
Илья Марченко – Фелипе Алвес. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Жиль Тайхман Дарья Снигур Илья Марченко смотреть онлайн Уимблдон-2024
Владимир Клепач
Владимир Клепач Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Футбол | 25 июня 2024, 00:03 62
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф
Не выстояли. Италия вырвала ничью у Хорватии и напрямую вышла в плей-офф

«Клетчатые» пока третьи в группе В и ждут, что дальше

Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Бокс | 24 июня 2024, 20:50 3
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности
Легендарный Флойд Мейвезер назвал лучшего боксера современности

Американец поставил бы Теренса Кроуфорда на первое место в рейтинге P4P

Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Футбол | 25.06.2024, 00:44
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
Перес обратился к Лунину после его ошибок в матче Румыния – Украина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
Футбол | 25.06.2024, 10:19
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
«Он не сможет играть в топ-лигах». В Португалии раскритиковали Трубина
Стала известна соперница Ястремской в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге
Теннис | 24.06.2024, 20:06
Стала известна соперница Ястремской в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге
Стала известна соперница Ястремской в 1/8 финала турнира в Бад-Хомбурге
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
23.06.2024, 20:11 22
Футбол
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
24.06.2024, 12:32
Бокс
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
23.06.2024, 19:07 5
Бокс
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
23.06.2024, 08:31 1
Футбол
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
25.06.2024, 07:29 18
Футбол
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
Фьюри назвал свой счет в бою с Усиком
23.06.2024, 14:41 12
Бокс
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
Рух заменит Днепр-1 в еврокубках? Известны реакции УПЛ и львовского клуба
24.06.2024, 21:45 9
Футбол
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
23.06.2024, 08:01 11
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем