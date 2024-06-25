Другие новости25 июня 2024, 01:59 |
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ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня
Важные события во всех видах спорта
25 июня 2024, 01:59 |
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Во вторник, 25 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.
ФУТБОЛ
04:00 Бразилия – Коста-Рика
19:00 Нидерланды – Австрия
19:00 Франция – Польша
22:00 Англия – Словения
22:00 Дания – Сербия
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