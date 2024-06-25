ФАВОРИТ ДНЯ. Главные матчи дня и популярные прогнозы на 25 июня

Во вторник, 25 июня, любителям спорта и прогнозов стоит обратить внимание на такие события. Выбираем фаворита дня вместе с FavBet.

ФУТБОЛ

04:00 Бразилия – Коста-Рика

1.07 – 12.50 – 40.00

19:00 Нидерланды – Австрия

2.16 – 3.11 – 4.08

19:00 Франция – Польша

1.28 – 5.98 – 11.51

22:00 Англия – Словения

1.32 – 4.35 – 6.50

22:00 Дания – Сербия

2.38 – 3.37 – 3.19