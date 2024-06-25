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Евро
Франция
25.06.2024 19:00 - : -
Польша
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Чемпионат Европы
25 июня 2024, 01:00 | Обновлено 25 июня 2024, 01:13
22
0

Франция – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Матч группы D состоится 25 июня, начало в 19:00

25 июня 2024, 01:00 | Обновлено 25 июня 2024, 01:13
22
0
Франция – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

25 июня в 18:00 в Дортмунде во третьем туре Евро-2024 состоится матч группы D между Францией и Польшей. Франция с 4 очками занимает 2-е место, а Польша с двумя поражениями уже потеряла шансы на плей-офф.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.

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Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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