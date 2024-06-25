Чемпионат Европы25 июня 2024, 01:00 | Обновлено 25 июня 2024, 01:13
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Франция – Польша. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч группы D состоится 25 июня, начало в 19:00
25 июня 2024, 01:00 | Обновлено 25 июня 2024, 01:13
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25 июня в 18:00 в Дортмунде во третьем туре Евро-2024 состоится матч группы D между Францией и Польшей. Франция с 4 очками занимает 2-е место, а Польша с двумя поражениями уже потеряла шансы на плей-офф.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.
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