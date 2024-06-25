25 июня в 18:00 в Дортмунде во третьем туре Евро-2024 состоится матч группы D между Францией и Польшей. Франция с 4 очками занимает 2-е место, а Польша с двумя поражениями уже потеряла шансы на плей-офф.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на сервисе MEGOGO и региональных каналах Суспільне.