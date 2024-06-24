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  4. ВИДЕО. Модрич не реализовал пенальти, но через минуту забил Италии
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 23:36 | Обновлено 24 июня 2024, 23:39
1693
1

ВИДЕО. Модрич не реализовал пенальти, но через минуту забил Италии

Легенда хорватского футбола вывел команду вперед

24 июня 2024, 23:36 | Обновлено 24 июня 2024, 23:39
1693
1
ВИДЕО. Модрич не реализовал пенальти, но через минуту забил Италии
Sky Sports

24 июня в 22:00 в Лейпциге во третьем туре Евро-2024 начался матч группы B между Хорватией и Италией. Испанцы с двумя победами уже вышли в плей-офф.

Во втором тайме при счете 0:0 лидер Хорватии Лука Модрич не реализовал пенальти, но через минуту забил свой гол, огорчив Джанлуиджи Доннарумму, который проводит невероятный матч.

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сборная Италии по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024 Хорватия - Италия Лука Модрич
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
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