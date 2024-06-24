ВИДЕО. Модрич не реализовал пенальти, но через минуту забил Италии

24 июня в 22:00 в Лейпциге во третьем туре Евро-2024 начался матч группы B между Хорватией и Италией. Испанцы с двумя победами уже вышли в плей-офф.

Во втором тайме при счете 0:0 лидер Хорватии Лука Модрич не реализовал пенальти, но через минуту забил свой гол, огорчив Джанлуиджи Доннарумму, который проводит невероятный матч.