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  4. Какая схема будет на Бельгию? Миколенко оценил игру сборной Украины
Чемпионат Европы
25 июня 2024, 12:58 |
921
3

Какая схема будет на Бельгию? Миколенко оценил игру сборной Украины

Виталию все равно, какая будет схема

25 июня 2024, 12:58 |
921
3
Какая схема будет на Бельгию? Миколенко оценил игру сборной Украины
Getty Images/Global Images Ukraine. Виталий Миколенко

Не исключено, что на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии наставник сборной Украины Сергей Ребров использует схему с тремя центральными защитниками.

Виталий Миколенко, который восстановился после травмы, готов к этому.

— Виталий, что нужно сделать, чтобы нейтрализовать Кевина Де Брюйне?

— Он лучший ассистент АПЛ, лучший игрок сборной Бельгии, капитан. Надеюсь, он не будет забивать и ассистировать в поединке с нами, тогда я буду счастлив.

— Готовы ли вы сыграть с Бельгией в пять защитников?

— Мне комфортно играть по обеим схемам. Мы показывали хорошие результаты. Для нас нет разницы, и если тренер дает установку, то мы должны выполнять ее на сто процентов.

— Виталий, вы играете с бельгийцем Амаду Онана за «Эвертон». Вы дружите с ним?

— Мы не являемся хорошими друзьями, но являемся хорошими партнерами. Онана – классный футболист, стоит лишь взглянуть на его трансферную стоимость. Если мы оба сыграем, то я буду вступать с ним в борьбу каждый раз. В следующей игре мы не будем друзьями и партнерами.

Матч состоится 26 июня.

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Виталий Миколенко сборная Украины по футболу Евро-2024 Украина - Бельгия сборная Бельгии по футболу
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 3
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C.Пеклов
Так гадаю треба 5 захисників.До Лукаку прикріпити персональщика.У Бондаря є досвід,він проти нього грав в матчах Шахти з Інтером доволі успішно .Всі в захисті,а спереду швидкі Мудрик та Ванат,а під ними Шапар.
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