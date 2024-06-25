Какая схема будет на Бельгию? Миколенко оценил игру сборной Украины

Не исключено, что на матч 3-го тура группового этапа Евро-2024 против Бельгии наставник сборной Украины Сергей Ребров использует схему с тремя центральными защитниками.

Виталий Миколенко, который восстановился после травмы, готов к этому.

— Виталий, что нужно сделать, чтобы нейтрализовать Кевина Де Брюйне?

— Он лучший ассистент АПЛ, лучший игрок сборной Бельгии, капитан. Надеюсь, он не будет забивать и ассистировать в поединке с нами, тогда я буду счастлив.

— Готовы ли вы сыграть с Бельгией в пять защитников?

— Мне комфортно играть по обеим схемам. Мы показывали хорошие результаты. Для нас нет разницы, и если тренер дает установку, то мы должны выполнять ее на сто процентов.

— Виталий, вы играете с бельгийцем Амаду Онана за «Эвертон». Вы дружите с ним?

— Мы не являемся хорошими друзьями, но являемся хорошими партнерами. Онана – классный футболист, стоит лишь взглянуть на его трансферную стоимость. Если мы оба сыграем, то я буду вступать с ним в борьбу каждый раз. В следующей игре мы не будем друзьями и партнерами.

Матч состоится 26 июня.