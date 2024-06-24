ВИДЕО. Испания быстро вышла вперед в матче Евро-2024 против Албании

В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.

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Встреча проходит на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играют вместе с Хорватией и Италией.

На 13-й минуте счет открыл Ферран Торрес. Ассист на него отдал Дани Ольмо.

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