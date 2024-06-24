Чемпионат Европы24 июня 2024, 22:20 | Обновлено 24 июня 2024, 22:21
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ВИДЕО. Испания быстро вышла вперед в матче Евро-2024 против Албании
На 13-й минуте отличился Ферран Торрес, ассист у Дани Ольмо
24 июня 2024, 22:20 | Обновлено 24 июня 2024, 22:21
835
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В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Встреча проходит на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играют вместе с Хорватией и Италией.
На 13-й минуте счет открыл Ферран Торрес. Ассист на него отдал Дани Ольмо.
❗️ ВИДЕО. Испания быстро вышла вперед в матче Евро-2024 против Албании
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