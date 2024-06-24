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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 22:20 | Обновлено 24 июня 2024, 22:21
835
0

ВИДЕО. Испания быстро вышла вперед в матче Евро-2024 против Албании

На 13-й минуте отличился Ферран Торрес, ассист у Дани Ольмо

24 июня 2024, 22:20 | Обновлено 24 июня 2024, 22:21
835
0
ВИДЕО. Испания быстро вышла вперед в матче Евро-2024 против Албании
Getty Images/Global Images Ukraine

В немецком Дюссельдорфе 24 июня в 22:00 проходит матч 2-го тура Евро-2024 между сборными Албании и Испании.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Встреча проходит на стадионе «Меркур Шпиль-Арена». В группе B албанцы и испанцы также играют вместе с Хорватией и Италией.

На 13-й минуте счет открыл Ферран Торрес. Ассист на него отдал Дани Ольмо.

❗️ ВИДЕО. Испания быстро вышла вперед в матче Евро-2024 против Албании

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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