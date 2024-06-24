Под шквалом критики. У Англии будет одна значимая замена в старте

По информации британских СМИ, наставник сборной Англии Гарет Саутгейт после критики по итогам матча с Данией (1:1) сделает одно изменение в центре поля.

Вместо Трента Алексендера-Арнольда в основе выйдет Конор Галлахер. При этом ранее фаны требовали от Саутгейта выставить Александера-Арнольда в центр поля.

«Это забавно, потому что фаны требовали ставить Трента в центр поля. Его поставили в центр, а теперь они требуют, что его оттуда убрали», – сказал полузащитник сборной Деклан Райс.

Англия после двух туров набрала 4 очка, забив лишь два гола. В последнем туре команда сыграет против Словении.