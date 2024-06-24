ФОТО. Шахтер вышел из отпуска. С первой командой работает 31 игрок

«Шахтер» объявил о первой тренировке команды в рамках подготовки к новому сезону. Команда Марино Пушича собралась в словенском Брдо, где сейчас с первой командой работает 31 игрок.

Список футболистов клуб не предоставил, но сообщается, что до возвращения сборников с командой будут тренироваться игроки юношеского состава.

Уже известно, что к составу присоединился правый защитник Винисиус Тобиас, который вернулся после аренды в «Реале».

Сборы будут длиться до 28 июля. О соперниках в контрольных матчах клуб сообщит позже.