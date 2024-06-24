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  4. ФОТО. Шахтер вышел из отпуска. С первой командой работает 31 игрок
Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 21:13 |
329
0

ФОТО. Шахтер вышел из отпуска. С первой командой работает 31 игрок

Команда Пушича готовится в Словении

24 июня 2024, 21:13 |
329
0
ФОТО. Шахтер вышел из отпуска. С первой командой работает 31 игрок
ФК Шахтер

«Шахтер» объявил о первой тренировке команды в рамках подготовки к новому сезону. Команда Марино Пушича собралась в словенском Брдо, где сейчас с первой командой работает 31 игрок.

Список футболистов клуб не предоставил, но сообщается, что до возвращения сборников с командой будут тренироваться игроки юношеского состава.

Уже известно, что к составу присоединился правый защитник Винисиус Тобиас, который вернулся после аренды в «Реале».

Сборы будут длиться до 28 июля. О соперниках в контрольных матчах клуб сообщит позже.

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Шахтер Донецк учебно-тренировочные сборы чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Шахтер Донецк
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