Чемпионат Европы24 июня 2024, 20:54 | Обновлено 24 июня 2024, 20:56
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Матч за выход в плей-офф. Составы на игру Хорватия – Италия
Обе команды продолжают борьбу за 1/8 финала
24 июня 2024, 20:54 | Обновлено 24 июня 2024, 20:56
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24 июня в 22:00 в Лейпциге во третьем туре Евро-2024 состоится матч группы B между Хорватией и Италией. Испанцы с двумя победами уже вышли в плей-офф.
У Италии три очка, у хорватов и албанцев по одному пункту.
Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич, Брозович, Ковачич, Сучич, Пашалич, Крамарич
Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Дармиан, Жоржиньо, Барелла, Распадори, Димарко, Пеллегрини, Ретеги
Читайте также:Хорватия – Италия. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
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