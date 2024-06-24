Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Матч за выход в плей-офф. Составы на игру Хорватия – Италия
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 20:54 | Обновлено 24 июня 2024, 20:56
590
0

Матч за выход в плей-офф. Составы на игру Хорватия – Италия

Обе команды продолжают борьбу за 1/8 финала

24 июня 2024, 20:54 | Обновлено 24 июня 2024, 20:56
590
0
Матч за выход в плей-офф. Составы на игру Хорватия – Италия

24 июня в 22:00 в Лейпциге во третьем туре Евро-2024 состоится матч группы B между Хорватией и Италией. Испанцы с двумя победами уже вышли в плей-офф.

У Италии три очка, у хорватов и албанцев по одному пункту.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич, Брозович, Ковачич, Сучич, Пашалич, Крамарич

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Дармиан, Жоржиньо, Барелла, Распадори, Димарко, Пеллегрини, Ретеги

По теме:
Барнабаш Варга успешно прооперирован после жуткого инцидента на Евро-2024
Стали известны стартовые составы на матч Евро-2024 Албания – Испания
Левандовски рассказал о том, останется ли в сборной Польши
сборная Италии по футболу сборная Хорватии по футболу Евро-2024 смотреть онлайн Хорватия - Италия
Иван Зинченко
Иван Зинченко Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Максим ШАЦКИХ: «Против Бельгии Шапаренко будет летать по полю»
Футбол | 24 июня 2024, 14:16 11
Максим ШАЦКИХ: «Против Бельгии Шапаренко будет летать по полю»
Максим ШАЦКИХ: «Против Бельгии Шапаренко будет летать по полю»

Бывший нападающий киевского «Динамо» оценил игру героев сборной Украины в матче против Словакии

Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Футбол | 23 июня 2024, 23:31 12
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде
Забарный признался, почему отказался играть за сборную Украины на Олимпиаде

Илья не хочет пропускать предсезонную подготовку с «Борнмутом»

Англия – Словения. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Футбол | 24.06.2024, 19:47
Англия – Словения. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Англия – Словения. Прогноз и анонс на матч чемпионата Европы
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Футбол | 24.06.2024, 06:23
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
Футбол | 23.06.2024, 20:11
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
10 лучших вратарей мирового футбола за всю историю
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Бенфика может продать Трубина летом. Названа причина и главный претендент
Бенфика может продать Трубина летом. Названа причина и главный претендент
23.06.2024, 00:17 3
Футбол
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 134
Футбол
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
22.06.2024, 22:21 19
Бокс
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
Неожиданные аутсайдеры. Названы худшие сборные Евро-2024 по показателю xG
23.06.2024, 08:31 1
Футбол
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
Не сыграет с Бельгией? Лидер сборной Украины снова занимается индивидуально
23.06.2024, 18:45 8
Футбол
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
«Это как будто ночь и день». Бэнкс назвал разницу между братьями Кличко
23.06.2024, 19:07 5
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
24.06.2024, 07:29 17
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем