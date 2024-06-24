Матч за выход в плей-офф. Составы на игру Хорватия – Италия

24 июня в 22:00 в Лейпциге во третьем туре Евро-2024 состоится матч группы B между Хорватией и Италией. Испанцы с двумя победами уже вышли в плей-офф.

У Италии три очка, у хорватов и албанцев по одному пункту.

Хорватия: Ливакович, Станишич, Шутало, Понграчич, Гвардиол, Модрич, Брозович, Ковачич, Сучич, Пашалич, Крамарич

Италия: Доннарумма, Ди Лоренцо, Бастони, Калафьори, Дармиан, Жоржиньо, Барелла, Распадори, Димарко, Пеллегрини, Ретеги