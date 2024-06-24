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  4. Левандовски рассказал о том, останется ли в сборной Польши
Чемпионат Европы
24 июня 2024, 20:36 |
837
0

Левандовски рассказал о том, останется ли в сборной Польши

Пока что форвард не планирует покидать национальную команду

24 июня 2024, 20:36 |
837
0
Левандовски рассказал о том, останется ли в сборной Польши
Getty Images/Global Images Ukraine. Роберт Левандовски

Звездный форвард сборной Польши Роберт Левандовски ответил на вопрос о том, завершит ли карьеру в национальной команде после Евро-2024:

«Я не хочу потом жалеть, что рано закончил. Но мне не хочется мучиться в сомнениях, когда этот момент наступит. Пока он не наступил. Я должен почувствовать, что время пришло. Никто не должен подталкивать меня к этому решению. Это касается только меня и моей семьи.

200 матчей за сборную? Не знаю, получится ли. Играть столько лет на таком уровне с большими ожиданиями и пытаться воплотить в жизнь не только свои мечты, но и мечты польского народа, — это бремя. Но я хорошо чувствую себя в сборной».

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Роберт Левандовски сборная Польши по футболу Евро-2024 завершение карьеры
Олег Дидух Источник: УЕФА
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