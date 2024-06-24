Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны

  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с основным хавбеком
Украина. Премьер лига
24 июня 2024, 22:33 | Обновлено 24 июня 2024, 22:34
1230
0

ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с основным хавбеком

Татарков стал свободным агентом

24 июня 2024, 22:33 | Обновлено 24 июня 2024, 22:34
1230
0
ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с основным хавбеком
ФК Кривбасс

Клуб УПЛ «Кривбасс» на официальном сайте сообщил об уходе из команды полузащитника Никиты Татаркова. Руководство решило не продлевать контракт игрока, который стал свободным агентом.

Татарков провел за команду 61 матч – 18 в Первой лиге и 43 в УПЛ. Голов за красно-белых на официальном уровне не забивал, имеет в активе 6 результативных передач.

Универсал выступал за «Кривбасс» более трех лет, пополнив команду в июне 2021. Тогда он стал одним из многих звездных новичков криворожцев, которые готовились дебютировать в Первой лиге и впоследствии помог команде пробиться в УПЛ.

По теме:
Полесье подтвердило тяжелую травму одного из своих топ-новичков
У Григорчука есть вариант в Азербайджане. Наставник пока находится в Одессе
ОФИЦИАЛЬНО. Динамо продало ямайского вингера в азербайджанский клуб
Кривбасс Кривой Рог Никита Татарков трансферы трансферы УПЛ чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига
Иван Зинченко Источник: ФК Кривбасс
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

«Джошуа не интересует». Экс-соперник Кличко жаждет боя с Усиком
Бокс | 23 июня 2024, 21:34 8
«Джошуа не интересует». Экс-соперник Кличко жаждет боя с Усиком
«Джошуа не интересует». Экс-соперник Кличко жаждет боя с Усиком

Махмуд Чарр хочет провести бой с Тайсоном или Александром

Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Футбол | 24 июня 2024, 06:23 44
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест
Таблицы Евро-2024. Венгрия стала конкурентом Украины в списке третьих мест

Германия и Швейцария вышли в 1/8 финала, Шотландия покидает чемпионат

ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 и сборной Украины продан в американский клуб
Футбол | 24.06.2024, 19:43
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 и сборной Украины продан в американский клуб
ОФИЦИАЛЬНО. Игрок Днепра-1 и сборной Украины продан в американский клуб
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Футбол | 24.06.2024, 00:37
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Швейцария – Германия – 1:1. Как немцы вырвали 1 место в группе. Видеообзор
Известный комментатор рассказал, как его чуть не мобилизировали ТЦК
Футбол | 24.06.2024, 18:12
Известный комментатор рассказал, как его чуть не мобилизировали ТЦК
Известный комментатор рассказал, как его чуть не мобилизировали ТЦК
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
ПОПУЛЯРНЫЕ НОВОСТИ
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
Известно, за сколько Перес готов продать Лунина после его игры на Евро
23.06.2024, 07:33 3
Футбол
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
Максимальная интрига. Сборная Бельгии уверенно разобралась с Румынией
22.06.2024, 23:52 134
Футбол
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
Бельгия – Румыния – 2:0. Неудачник Лукаку. Видео голов и обзор матча
22.06.2024, 23:59
Футбол
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
Билли Нельсон признался, действительно ли Баколе нокаутировал Усика
22.06.2024, 22:21 19
Бокс
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
Евро-2024: календарь, результаты, таблицы, анонсы, трансляции, результаты
24.06.2024, 07:29 17
Футбол
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
Беллью отреагировал на слова Фьюри, который уверен, что победил Усика
24.06.2024, 12:32
Бокс
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
Все печально. Букмекеры оценили шансы Украины выйти в плей-офф Евро-2024
23.06.2024, 08:01 10
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем