ОФИЦИАЛЬНО. Кривбасс попрощался с основным хавбеком

Клуб УПЛ «Кривбасс» на официальном сайте сообщил об уходе из команды полузащитника Никиты Татаркова. Руководство решило не продлевать контракт игрока, который стал свободным агентом.

Татарков провел за команду 61 матч – 18 в Первой лиге и 43 в УПЛ. Голов за красно-белых на официальном уровне не забивал, имеет в активе 6 результативных передач.

Универсал выступал за «Кривбасс» более трех лет, пополнив команду в июне 2021. Тогда он стал одним из многих звездных новичков криворожцев, которые готовились дебютировать в Первой лиге и впоследствии помог команде пробиться в УПЛ.