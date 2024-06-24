Тарас СТЕПАНЕНКО: «Когда поражение, то сразу говорят – Степаненко старый»

Хавбек сборной Украины и «Шахтера» Тарас Степаненко высказался по поводу своего возраста, так как после матча с Румынией многие заявили, что игроку уже пора заканчивать карьеру.

«Когда человеку за 30, то все начинают говорить, что он старый в футболе. Не знаю, откуда это берется. У меня есть своя голова, я работаю. Мы ежедневно бегаем с датчиками, показывающими твое физическое состояние. Когда ты смотришь на их показатели, все становится понятным, и ты никого не сможешь обмануть».

«Люди реагируют на поражение, говорят, что Степаненко старый. Но мне было 34 и тогда, когда мы побеждали «Барселону», проводили матчи с Англией, Италией. Не очень понимаю, что изменилось. Эти полгода были для меня не очень удачными из-за травм. Но ведь никто не видит, что после каждого матча в чемпионате Украины я прихожу домой и становлюсь на беговую дорожку. Это для того чтобы когда тренер даст мне шанс сыграть, я оставался на том уровне, на котором должен быть. Самое главное – не то, что говорят, а то, что ты делаешь».

«Я могу закончить завтра, через год или через два. Но это мое решение, которое я буду принимать, когда я буду готов. Почему не писали после игры с Барселоной? Это мое внутреннее чувство, и только я буду принимать решение, когда буду знать, что не могу что-либо делать», – сказал Степаненко.