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Чемпионат Европы
24 июня 2024, 19:29 | Обновлено 24 июня 2024, 19:33
503
2

Тарас СТЕПАНЕНКО: «Когда поражение, то сразу говорят – Степаненко старый»

Хавбек сборной Украины высказался о своем возрасте и завершении карьеры

24 июня 2024, 19:29 | Обновлено 24 июня 2024, 19:33
503
2
Тарас СТЕПАНЕНКО: «Когда поражение, то сразу говорят – Степаненко старый»
Getty Images/Global Images Ukraine. Тарас Степаненко

Хавбек сборной Украины и «Шахтера» Тарас Степаненко высказался по поводу своего возраста, так как после матча с Румынией многие заявили, что игроку уже пора заканчивать карьеру.

«Когда человеку за 30, то все начинают говорить, что он старый в футболе. Не знаю, откуда это берется. У меня есть своя голова, я работаю. Мы ежедневно бегаем с датчиками, показывающими твое физическое состояние. Когда ты смотришь на их показатели, все становится понятным, и ты никого не сможешь обмануть».

«Люди реагируют на поражение, говорят, что Степаненко старый. Но мне было 34 и тогда, когда мы побеждали «Барселону», проводили матчи с Англией, Италией. Не очень понимаю, что изменилось. Эти полгода были для меня не очень удачными из-за травм. Но ведь никто не видит, что после каждого матча в чемпионате Украины я прихожу домой и становлюсь на беговую дорожку. Это для того чтобы когда тренер даст мне шанс сыграть, я оставался на том уровне, на котором должен быть. Самое главное – не то, что говорят, а то, что ты делаешь».

«Я могу закончить завтра, через год или через два. Но это мое решение, которое я буду принимать, когда я буду готов. Почему не писали после игры с Барселоной? Это мое внутреннее чувство, и только я буду принимать решение, когда буду знать, что не могу что-либо делать», – сказал Степаненко.

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Тарас Степаненко сборная Украины по футболу Шахтер Донецк Евро-2024
Иван Зинченко Источник: Украинская ассоциация футбола (УАФ)
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Комментарии 2
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Mac_Gyver
Незалежно від якості гри Тараса вже давно потрібно награвати когось на його позицію.
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sergio_terry
Стьопа старий, не встигає, Сидорчук такий же. Бражко це майбутнє.
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